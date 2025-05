In attesa delle procedure per il sorteggio del WTA 1000 di Roma, Supertennis ha intercettato Vincenzo Santopadre, ex tennista della scuola romana nonché ex allenatore di Matteo Berrettini. Queste le sue parole: “Per Jannik i primi match saranno più difficili perché dovrà riprendere un po’ il ritmo, ma sono sicuro che l’affetto di Roma potrà aiutarlo”.