Internazionali di Roma, Djokovic-Moutet: Il Re strappa il servizio al francese e riporta il primo set in equilibrio

Il francese sfida il numero al mondo galvanizzato dal successo maturato contro Safiullin nel primo turno degli Internazionali d’Italia. Moutet, infatti, ha spazzato via la resistenza del russo in tre set facendo vedere ottime cose sulla superficie rossa. Il miglior risultato in carriera per il tennista transalpino nelle prove del Grande Slam è stato il quarto turno raggiunto agli US Open 2022.