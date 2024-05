Internazionali di Roma, Nadal-Bergs diretta live

È un Rafa entusiasta e con tanta voglia di essere protagonista fino alla fine quello che si appresta ad affrontare per l’ultima volta gli Internazionali d’Italia. Ieri un autentico bagno di folla ha scalfito il cuore del gigante spagnolo che ha l’obiettivo di chiudere il torneo dove lo ha visto primeggiare con undici titoli in bacheca nel migliore dei modi. Il Re della terra rossa è reduce dalla sconfitta con il ceco Lehecka agli ottavi di finale a Madrid e nel nuovo anno solare il trentasettenne ha collezionato solamente sei vittorie. Un ruolino di marcia al tramonto della carriera non di primissimo livello, ma si sa Roma per Nadal ha sempre qualcosa di speciale.