LIVE ARGENTINA - CROAZIA 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aumenta i giri la squadra di Dalic: Kovacic tocca per Kramaric sulla linea centrale, allargo per Perisic sulla sinistra, ma Romero legge bene e mette il pallone in fallo laterale. 20:13

Atterrato in modo irregolare Tagliafico sulla trequarti argentina da Pasalic; si riparte con una punizione per gli undici di Scaloni. 20:08

Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello dell'Argentina, l'Himno nacional. 20:00

Dirigerà il match tra Argentina e Croazia Daniele Orsato, arbitro in Serie A dal 2006 e in lista FIFA dal 2010. Primo assistente Ciro Carbone; secondo assistente Alessandro Giallatini; quarto ufficiale Mohammed Abdulla. 19:30

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Argentina - Croazia? La gara tra Argentina e Croazia si giocherà martedì 13 dicembre 2022 alle ore 20:00 Chi è l'arbitro di Argentina - Croazia? L'arbitro del match sarà Daniele Orsato Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Argentina - Croazia sarà Massimiliano Irrati Dove si gioca Argentina - Croazia? La partita si gioca a Lusail In che stadio si gioca Argentina - Croazia? Stadio Lusail Iconic Stadium Chi trasmette la partita Argentina - Croazia? La partita tra Argentina e Croazia verrà trasmessa da Rai 1 Qual'è il risultato di Argentina - Croazia? Al 11° minuto del primo tempo il risultato di Argentina - Croazia è 0-0

PREPARTITA

Argentina – Croazia è la prima delle due semifinali del campionato del mondo di calcio 2022. La partita è in programma il giorno 13 dicembre alle ore 20:00 allo stadio Lusail Iconic Stadium di Lusail, che ospiterà domenica anche la finale.

Anche l’Italia sarà in un certo modo protagonista del match dato che tutta la terna arbitrale sarà italiana: arbitro di Argentina – Croazia sarà il nostro Daniele Orsato coadiuvato da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati. Purtroppo questo significa anche che Orsato non arbitrerà la finale dei mondiali.

L’Argentina arriva in semifinale dopo aver battuto ai calci di rigore l’Olanda in un match che ha fatto molto discutere per l’elevato numero di cartellini gialli e la tensione in campo di molti giocatori. La Croazia, rivelazione insieme al Marocco dei Mondiali, invece nei quarti ha avuto la meglio, sempre ai calci di rigore, su quella che era pronosticata come favorita alla vittoria finale: il Brasile delle tante stelle tra cui Neymar.

I due giocatori più rappresentativi delle due nazionali, Messi e Modric, si sono affrontati tante volte in carriera: il precedente nazionale più datato è quello del 2006 (Modric 18 anni e Messi 20 anni) dove la Croazia vinse per 3-2.

Il match è stato turbato alla vigilia da alcune rivelazioni del media croato Sportske secondo cui l’Argentina avrebbe meditato di mettere in atto un piano sporco: il ct croato Dalic parla di intenzioni “marce” degli argentini per creare nervosismo in campo.

Tornado al match l’Argentina recupera Di Maria e De Paul: il ct Scaloni li ha definiti disponibili nella conferenza stampa pre match.

Probabili formazioni Argentina-Croazia

Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. Ct. Scaloni

Croazia: Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic; Kramaric. Ct. Dalic

Dove vedere Argentina-Croazia in diretta Tv e streaming

Argentina-Croazia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:00 (mezz’ora prima) del 13 dicembre.

Argentina-Croazia verrà trasmessa dalla Rai, canale Rai 1, o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. La Rai ha confermato oggi la coppia di telecronisti del match: sarà nuovamente la coppia coppia formata da Stefano Bizzotto e Lele Adani.

