Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alle prossime partite del Mondiale 2022.16:05

Partenza in salita per la Germania che affronterà domenica la Spagna in una gara probabilmente già decisiva in ottica qualificazione mentre il Giappone forte dei tre punti in classifica sfiderà la Costa Rica con la concreta possibilità di blindare il passaggio agli ottavi di finale.16:07

Grazie ad un secondo tempo di grandissimo livello il Giappone supera la Germania in rimonta e vince la prima gara del Gruppo E. Primo tempo ben giocato e chiuso in vantaggio dalla Germania che sblocca il punteggio grazie ad un calcio di rigore di Gundogan; nella ripresa la panchina giapponese fa la differenza e prima arriva il pareggio di Doan e poi il gol della vittoria nipponica con Asano. Nel finale prolungato ma sterile forcing dei tedeschi.16:02

90'+9' Finisce qui! Germania-Giappone 1-2.15:59

90'+8' Sugli sviluppi del calcio piazzato, corner guadagnato dai tedeschi che ormai attaccano in massa. Anche Neuer nell'area di rigore nipponica.15:59

90'+7' Calcio di punizione guadagnato da Rudiger ai 30 metri. Occupano l'area di rigore le torri tedesche.15:58

90'+5' Occasione Germania! Sponda aerea di Fullkrug per Goretzka che arriva in corso e calcia di prima intenzione dal limite. Rasoterra potente che termina di pochissimo a lato.15:57

90'+4' Cross di Raum intercettato da Ito. Rimessa laterale per la Germania che ormai attacca con tutti i suoi giocatori di movimento.15:55

90'+2' Problemi per Tomiyasu che rimane a terra dolorante. Recupero destinato ad allungarsi.15:53

90'+1' Sette minuti di recupero.15:52

90' Sostituzione per la Germania, entra Moukoko ed esce Gnabry.15:51

88' Intasa l'area di rigore la squadra tedesca anche se fatica ora il gruppo di Flick a creare occasioni degne di nota.15:51

86' Alza prepotentemente il baricentro la Germania anche se il Giappone si chiude e riparte con grande pericolosità.15:50

83' GOL! Germania-GIAPPONE 1-2! Rete di Asano! Calcio di punizione di Itakura raccolto al limite dell'area da Asano che, complice un ottimo controllo a seguire, supera in velocità Schlotterbeck e poi davanti a Neuer trova il gol del vantaggio con un destro potente indirizzato sotto la traversa.15:49

80' Sugli sviluppi di un corner di Kimmich, colpo di testa di Rudiger che termina sopra la traversa. 15:45

79' Cambio per la Germania, dentro Gotze al posto di Musiala.15:40

79' Sostituzione per la Germania, entra Fullkrug ed esce Havertz.15:40

78' Ottimo momento per il Giappone che ora manovra palla nella metà campo tedesca.15:39

75' GOL! Germania-GIAPPONE 1-1! Rete di Doan! Mitoma imbuca per Minamino che calcia in porta da posizione defilata. Neuer interviene ma sul pallone vagante Doan anticipa tutti e trova il gol del pareggio.15:38

74' Sostituzione nel Giappone, entra Minamino ed esce Sakai.15:36

73' Occasione Giappone! Ito controlla in area e calcia nonostante l'opposizione di Rudiger. Neuer si tuffa alla sua sinistra e salva la sua squadra.15:35

71' Sostituzione per il Giappone, entra Doan ed esce Tanaka.15:35

70' Tripla occasione per la Germania! Sugli scudi Gnabry che prima appoggia per Hofmann che calcia su Gonda in uscita; sugli sviluppi ancora Gnabry impegna l'estremo difensore nipponico prima dalla distanza e poi con un colpo di testa ravvicinato su cui si fa trovare pronto il numero 12 giapponese.15:33

68' Altra potenziale occasione per Asano che riceve in area da Ito e calcia verso il primo palo. Rudiger è ancora ben piazzato e si oppone in corner.15:31

67' Sostituzione nella Germania, entra Goretzka ed esce Gundogan.15:29

67' Primo cambio nella Germania, entra Hofmann ed esce Muller.15:28

66' Tomiyasu imbuca in area per Asano che si gira e libera il mancino. Si oppone in calcio d'angolo la difesa tedesca.15:28

64' Tanaka lancia in velocità Asano ma Rudiger capisce tutto e protegge l'uscita della sfera oltre la linea di fondo.15:26

62' Nonostante la grande occasione di Gundogan partita più equilibrata in questa ripresa complice un atteggiamento del Giappone decisamente più propositivo.15:23

60' Palo della Germania! Musiala entra dentro il campo palla al piede e poi apre per Gundogan. Destro rasoterra del centrocampista del City dal limite che colpisce il montante e termina sul fondo.15:21

57' Cambio nel Giappone. Dentro Asano al posto di Maeda.15:19

57' Sostituzione per il Giappone, entra Mitoma ed esce Nagatomo.15:18

55' Raum verticalizza per Havertz che però viene anticipato da Gonda in uscita bassa; l'estremo difensore nipponico non trattiene la sfera ma gioco che viene subito interrotto per la posizione di fuorigioco di Musiala.15:18

54' Il Giappone elude la pressione tedesca e poi arriva al limite con Sakai; sugli sviluppi Tanaka scodella sul secondo palo ma Kamada sciupa tutto con un tiro-cross che termina sul fondo.15:15

51' Occasione Germania! Raum serve Musiala al limite. Il classe 2003 entra in area in slalom e poi trova lo spazio per il destro che però termina sopra la traversa.15:13

49' Nel frattempo sembra essere cambiato l'atteggiamento tattico del Giappone che dopo l'ingresso di Tomiyasu difende con una linea arretrata a cinque.15:11

47' Occasione Germania! Muller porta palla centralmente e poi arrivato ai 20 metri allarga per Gnabry. Destro secco del tedesco che scheggia la traversa e termina sul fondo.15:08

46' Inizia la ripresa. Primo pallone giocato dal Giappone.15:06

45' Sostituzione per il Giappone, entra Tomiyasu ed esce Kubo.15:06

Un Musiala sempre nel vivo del gioco trascina la squadra di Flick che beneficia anche dell'intraprendenza sulle fasce di Gnabry e soprattutto Raum; dall'altra parte il Giappone fatica a contenere la manovra avversaria e accompagna con troppo pochi uomini le poche occasioni potenziali create dal suo reparto offensivo.14:57

Primo tempo ben giocato da parte della Germania che dopo lo spavento iniziale dato dalla rete annullata per fuorigioco a Maeda prende in mano le redini del gioco e trova la rete del vantaggio col calcio di rigore di Gundogan. Nel finale i tedeschi aumentano la pressione ma si vedono annullare il raddoppio per un fuorigioco di Havertz.14:55

45'+7' Finisce il primo tempo! Germania-Giappone 1-0.14:51

45'+4' Gol annullato alla Germania! Sinistro dal limite di Kimmich deviato da Gonda sui piedi di Gnabry, il 10 tedesco rimette al centro per Havertz che appoggia in rete. L'arbitro inizialmente assegna la rete ma poi la revisione VAR annulla il raddoppio tedesco.14:52

45'+1' Quattro minuti di recupero.14:49

45' Guizzo al limite di Musiala che si libera nello stretto e calcia di destro. Pallone alto sopra la traversa di Gonda.14:45

44' Finale in crescendo da parte della Germania che chiude il Giappone nella propria trequarti.14:44

43' Musiala chiama l'inserimento di Raum che controlla e scodella a centro area. Muller cerca la deviazione aerea ma viene anticipato dalla coppia centrale giapponese.14:42

41' Favorito dal movimento delle punte Gundogan arriva ai 20 metri e libera il destro. Conclusione smorzata che non crea pericoli a Gonda.14:41

39' Nonostante il vantaggio non sembra cambiare il canovaccio tattico della sfida con la Germania che continua a gestire ritmo e possesso della sfera.14:39

38' Gnabry combina con Havertz e poi arrivato ai 20 metri libera il sinistro. Si oppone col corpo Yoshida.14:38

36' Kubo sfonda sulla destra ma poi entrato in area di rigore sbaglia la trasmissione per i compagni. Potenziale occasione sprecata dai ragazzi di Moriyasu.14:37

35' Lancio di Yoshida a cercare Nagatomo che si spegne direttamente in fallo laterale. Recupera subito il possesso però la squadra asiatica che prova, dopo lo svantaggio, ad alzare il baricentro.14:35

33' GOL! GERMANIA-Giappone 1-0! Rete di Gundogan! Esecuzione perfetta di Gundogan che incrocia il destro e spiazza Gonda portando in vantaggio la Germania.14:34

31' Calcio di rigore per la Germania! Kimmich pesca l'inserimento in area di Raum che controlla e viene atterrato da Gonda. Nessun dubbio per Barton che indica il dischetto.14:33

29' Raum guadagna il fondo e crossa a centro area, Gonda allontana sui piedi di Gundogan che calcia di prima intenzione trovando però ancora una volta la difesa giapponese in opposizione.14:29

28' Altro tiro dalla distanza di Gundogan che non crea troppi patemi a Gonda. Buon momento però della Germania che aumenta l'intensità e la spinta in attacco.14:28

26' Manovra avvolgente della Germania che parte a destra con Gnabry, si sviluppa a sinistra con Raum e si chiude al centro col destro dal limite di Gundogan. Conclusione però murata dalla difesa giapponese.14:27

25' Raum in area per Havertz che guadagna il fondo e crossa a centro area. Si chiude e si salva in gioco aereo la difesa giapponese.14:25

23' Superata la metà del primo tempo con la Germania a fare la partita e il Giappone sempre pronto ad agire in ripartenza.14:22

20' Occasione Germania! Azione in velocità di Musiala che manda al tiro Kimmich dai 20 metri, sulla ribattuta di Gonda, gioco fermo per la posizione di fuorigioco di Gundogan.14:22

19' Lancio di Gundogan per Gnabry che scatta alle spalle del suo marcatore e crossa a centro area di prima intenzione. Ancora attenta e ben piazzata la difesa giapponese.14:19

17' Occasione Germania! Corner di Kimmich che spiove sul secondo palo. Rudiger prende il tempo a tutti e impatta di testa senza però trovare lo specchio della porta.14:16

14' Musiala combina con Raum e poi serve al limite Kimmich; destro secco del centrocampista tedesco murato da Kamada in scivolata.14:14

12' Ito guadagna campo sulla fascia destra e poi verticalizza per Maeda. Rudiger capisce tutto e da ultimo uomo intercetta la sfera.14:12

10' Lungo possesso palla della Germania che però non trova sbocchi e perde la sfera complice un'apertura errata da parte di Schlotterbeck.14:11

8' Gol annullato al Giappone! Kamada ruba palla a Gundogan, pilota la ripartenza e poi allarga per Ito. Sugli sviluppi, cross al centro per Maeda che supera Neuer. Gioco fermo però per la posizione di fuorigioco dell'attaccante giapponese.14:09

6' Gara equilibrata in queste prime battute col Giappone che affronta a viso aperto il più quotato avversario.14:05

4' Ito in verticale per Maeda. Rudiger taglia la strada all'avversario e poi complice un rimpallo guadagna la rimessa dal fondo.14:04

2' Prima azione palla a terra della Germania con Musiala che taglia centralmente e serve Gnabry al limite. Sakai è attento in copertura e sventa la minaccia.14:02

Inizia la partita! Primo pallone giocato dalla Germania.14:00

Squadre che si allineano sul terreno di gioco in attesa degli inni nazionali. Manca pochissimo al fischio d'inizio dell'arbitro Ivan Arcides Barton Cisneros.13:53

Modulo speculare per il Giappone che si presenta con Maeda unica punta e un terzetto a supporto composto da J.Ito, Kamada e Kubo. A centrocampo Endo e Tanaka a fare gioco e interdizione davanti ad un reparto difensivo a quattro in cui trovano posto tra gli altri Yoshida e Nagatomo.13:40

Flick lancia dal primo minuto Havertz come terminale offensivo con alle sue spalle una batteria di trequartisti, orfana di Sané out per infortunio, formata da Muller, Musiala e Gnabry; in mediana la coppia Kimmich-Gundogan mentre davanti a Neuer linea difensiva a quattro guidata da Rudiger e Schlotterbeck.13:36

Il Giappone risponde col medesimo 4-2-3-1: Gonda - Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo - Tanaka, Endo - J.Ito, Kamada, Kubo - Maeda. A disposizione: Kawashima, Schmidt, Taniguchi, Tomiyasu, Yamane, H.Ito, Minamino, Mitoma, Morita, Shibasaki, Machino, Soma, Ueda, Doan, Asano.13:31

Formazioni ufficiali. Germania in campo col 4-2-3-1: Neuer - Sule, Rudiger, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Gundogan - Gnabry, Muller, Musiala - Havertz. A disposizione: Trapp. ter Stegen, Gunter, Bella-Kotchap, Kehrer, Ginter, Klostermann, Brandt, Hofmann, Goretzka, Gotze, Adeyemi, Fullkrug, Moukoko, Sané.13:27

Germania e Giappone si affrontano per la prima volta al Mondiale; i tedesci sono imbattuti nei due precedenti contro la nazionale orientale (una vittoria e un pareggio). Entrambi in amichevole nel 2004 (3-0) e nel 2006 (2-2).13:18

La Germania arriva al Mondiale 2022 forte delle nove gare vinte su dieci disputate nel gruppo di qualificazione (un solo ko per i tedeschi) mentre i giapponesi sono alla settima partecipazione consecutiva ad un torneo iridato e puntano, nonostante il gruppo molto complicato, a superare la fase a gironi proprio come nell’edizione del 2018 chiusa agli ottavi di finale.13:17

Tutto pronto al Khalifa International Stadium di Al Rayyan per il primo match di un girone che vede impegnate, oltre alla selezione tedesca e quella giapponese anche Spagna e Costa Rica.13:15

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Germania e Giappone, gara valida per la prima giornata del Gruppo E della Coppa del Mondo 2022.13:13