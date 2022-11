LIVE OLANDA - ECUADOR 1-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Cross basso dalla fascia sinistra in area di Valencia per l'accorrente Estrada. L'attaccante ecuadoriano non riesce di tacco a girare il pallone verso la porta.17:27

In questa fase di gara, tanti errori in fase di impostazione della manovra offensiva da ambo le parti. Inoltre, i tanti falli nella zona centrale del campo stanno spezzettando la gara.17:23

L'Ecuador sta faticando a farsi vedere in avanti: i sudamericani non riescono a penetrare in area avversaria.17:20

Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone giunge ad Estupinan in area che fa un'ottima sponda per l'accorrente Valencia. Il tiro strozzato del giocatore del Fenerbahce viene respinto dalla difesa olandese.17:12

L'Ecuador si riversa subito in avanti con Estrada ma Van Dijk gli sbarra la strada al limite dell'area non permettendogli la conclusione verso la porta difesa da Noppert.17:08

GOL! OLANDA-Ecuador 1-0! Rete di Gakpo. Klaassen lavora un buon pallone al limite dell'area per Gakpo che si crea lo spazio per la conclusione e calcia potentemente sul primo palo battendo l'incolpevole Galindez. Secondo gol per il giocatore del PSV in questo Mondiale.17:07

Gustavo Alfaro si copre optando per il modulo 5-4-1 con Enner Valencia come centravanti. A centrocampo, Mendez e Caicedo con Plata e Estrada sulle fasce. Davanti all’estremo difensore Galindez, Torres, Porozo e Hincapié guidano la difesa con Angelo Preciado ed Estupinan a presidiare le corsie laterali.16:46

Louis van Gaal conferma il modulo 4-3-1-2 con Timber, Van Dijk, Aké in difesa. In mezzo al campo, scelti Koopmeiners e F. de Jong con Dumfries e Blind sulle corsie laterali. Infine, Klaassen a svariare sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo formato da Gakpo e Bergwijn.17:00

5-4-1 per l’Ecuador: Galindez - An. Preciado, Porozo, Torres, Hincapié, Estupinan - Plata, Mendez, Caicedo, Estrada – Valencia. A disposizione: Dominguez, Ramirez, Pacho, Arboleda, Palacios, Arreaga, Ibarra, Rodriguez, Ay. Preciado, Gruezo, Franco, Cifuentes, Sarmiento, Reasco, Mena.16:40

Sono due i precedenti tra Olanda ed Ecuador, amichevoli entrambe disputate in terra olandese: marzo vittoria dei padroni di casa per 1-0 nel marzo 2006 e pareggio per 1-1 nel maggio 2014.16:23

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Olanda - Ecuador? La gara tra Olanda e Ecuador si giocherà venerdì 25 novembre 2022 alle ore 17:00 Chi è l'arbitro di Olanda - Ecuador? L'arbitro del match sarà Mustapha Ghorbal Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Olanda - Ecuador sarà Shaun Evans Dove si gioca Olanda - Ecuador? La partita si gioca a Al Rayyan In che stadio si gioca Olanda - Ecuador? Stadio Khalifa International Stadium Chi trasmette la partita Olanda - Ecuador? La partita tra Olanda e Ecuador verrà trasmessa da Rai 2 Qual'è il risultato di Olanda - Ecuador? Al 27° minuto del primo tempo il risultato di Olanda - Ecuador è 1-0

PREPARTITA

Olanda-Ecuador è una partita valevole per la Fase a gironi della competizione Mondiali 2022, Girone A. Entrambe le squadre hanno vinto il primo match in calendario e quindi guidano a pari punti la classifica del girone a quota 3, insieme al Senegal che pochi minuti fa ha battuto il Qatar per 3-1.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 17:00 allo stadio Khalifa International Stadium di Al Rayyan.

La partita è dunque particolarmente importante perché in caso di vittoria una delle squadre sarà praticamente certa del passaggio del turno, mentre in caso di pareggio si porterebbero a quota 4 e in virtù di questo l’Olanda potrebbe affrontare serenamente l’ultimo match contro il modesto Qatar, mentre l’Ecuador potrebbe giocare con due risultati a favore su tre contro il Senegal. Difficile comunque fare calcoli. Quello che è certo è che affrontano due squadre molto diverse: una di grande tecnica, piena di giovani di talento ed estremamente ambiziosa come l’Olanda e l’altra piena di entusiasmo e grinta con cui spesso riesce a sopperire alla qualità non eccelsa di parte dei suoi giocatori. L’Olanda presenta volti noti del nostro campionato come Koopmeiners dell’Atalanta e Dumfries dell’Inter e in panchina anche DeLigt, De Roon e DeVrij oltre ad altri top players come Frankie De Jong o Virgil Van Dijk. L’Ecuador non ha grandi individualità ma attenzione al bomber Valencia.

Arbitro di Olanda-Ecuador sarà Mustapha Ghorbal (Algeria) coadiuvato da Mokrane Gourari e Etchiali Abdelhak. Al VAR invece ci sarà Shaun Evans.

Dove vedere Olanda-Ecuador di Mondiali 2022 in diretta tv e streaming

Olanda-Ecuador si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 17:00 (mezz’ora prima) del 25 novembre.

Olanda-Ecuador verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su Ray Play.

Guarda chi trasmetterà Olanda – Ecuador sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2022