LIVE COREA DEL SUD - GHANA 0-2 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Education City Stadium

Città: Doha

Capienza: 45350 spettatori13:16

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Corea del Sud-Ghana, che apre la seconda giornata del Gruppo H ai Mondiali 2022.13:16

Inserite nel girone con Portogallo e Uruguay, questo è uno scontro diretto per provare a conquistare gli ottavi di finale. Vincere questa sfida darebbe un grosso vantaggio in vista della terza e ultima giornata. Al momento la Corea del Sud ha 1 punto (0-0 vs Uruguay) mentre il Ghana ha perso all'esordio contro il Portogallo13:17

Questa la formazione della Corea del Sud (4-2-3-1): Seung-Gyu - MoonHwan, MinJae, YoungGwon, JinSu - InBeom, WooYoung - ChangHoon, WooYeong, HeungMin - GeuSung. Ct Bento13:19

Il Ghana risponde col 4-3-3: Ati-Zigi - Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah - Partey, Abdul Samed, Kudus - A. Ayew, Williams, J. Ayew. Ct: Addo13:20

La Corea del Sud dunque recupera il difensore del Napoli Kim Min Jae, dato in dubbio alla vigilia dal ct Bento. Dirige la gara l'arbitro Taylor.13:21

Squadre schierate per gli inni nazionali, tutto è pronto all'Education City Stadium per il fischio di inizio del match.13:54

Si parte, inizia Corea del Sud-Ghana!13:59

2' La prima idea dei giocatori della Corea del Sud è sempre dare palla a Son, ma per il momento l'attaccante del Tottenham è ben controllato14:02

3' Il Ghana abbozza una pressione altissima sulla linea difensiva coreana: Andre Ayew costringe il portiere Seung-gyu a calciare a lato14:03

4' Occasione potenziale per la Corea del Sud con Gyu-seong che non è riuscito nella deviazione vincente su assist di Chang-hoon. Si salva in qualche modo il Ghana14:04

6' Ripartenza veloce di Son sulla sinistra, steso da Lamptey prima che potesse rendersi davvero pericoloso per la porta di Ati-Zigi14:06

7' Bello schema su punizione della Corea del Sud che ha liberato Kim Jin-Su in area di rigore, chiuso all'ultimo prima di poter crossare da posizione pericolosa. Il tiro di Jeong dagli sviluppi di corner non trova la porta14:07

8' Un'altra opportunità per la Corea del Sud con una mischia in area che la difesa del Ghana sbroglia in qualche modo. Ennesimo angolo per gli asiatici che hanno iniziato meglio il match14:08

11' Il Ghana di Addo ha scelto una tattica attendista lasciando il pallino del gioco alla Corea del Sud. Sono già quattro i calci d'angolo per Son e compagni che trovano spesso la linea di fondo14:11

13' Ancora Son con il suo gioco di gambe contro Lamptey e stesso epilogo, calcio d'angolo. Nulla da fare sugli sviluppi.14:12

16' Prova a trovare la profondità il Ghana lanciando in velocità Inaki Williams, ma Kim MinJae è attento e chiude senza troppi patemi appoggiandosi al portiere14:16

17' La manovra della Corea del Sud è veloce e avvolgente, partendo da destra e concludendosi dalla parte opposta con il cross di Kim Jin-Su deviato, tanto per cambiare, in angolo.14:17

18' Sette tiri dalla bandierina in 18 minuti se non è un record poco ci manca, ma Son li ha tirati tutti allo stesso modo e senza mai trovare un compagno di squadra14:18

19' Pallino del gioco in mano saldamente alla Corea del Sud. Il Ghana non sta trovando le misure in mezzo al campo, ma gli asiatici stanno mancando di precisione negli ultimi metri14:19

21' Primo cartellino giallo del match per Daniel Amartey del Ghana: sbracciata ai danni di Jo Gyu Seong a centrocampo14:21

22' Il Ghana prova a farsi vedere in attacco con una ripartenza a sinistra di Jordan Ayew e Inaki Williams; il cross dell'attaccante ghanese è facile preda della difesa coreana14:22

24' GOL! COREA DEL SUD-GHANA 0-1, rete di Mohammed Salisu! Ghana in vantaggio a sorpresa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Jordan Ayew dalla sinistra. La difesa della Corea del Sud non è riuscita a spazzare il pallone con Kim MinJae e Salisu è stato il più lesto a girare il pallone in rete14:27

27' Ammonizione per Woo-Young Jong della Corea del Sud14:28

27' Momento buono per il Ghana che dopo la rete si è rivitalizzato. La squadra di Addo ha preso metri e coraggio14:34

34' GOL! COREA DEL SUD-GHANA 0-2, è di Kudus il raddoppio! La stella dell'Ajax si inserisce in area sfruttando al meglio il cross tagliato di Jordan Ayew dalla sinistra, spizzando il pallone il tanto che basta per battere Kim Seung-gyu. Male in marcatura la difesa della Corea del Sud14:36

39' Dopo venti minuti abbondanti di sofferenza, il Ghana è entrato in partita in maniera perentoria. I gol sono frutto di una maggiore presenza in mezzo al campo sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico. Ora la formazione di Addo ha abbassato il baricentro per sfruttare ancora meglio le ripartenze14:39

40' Il copione è tornato quello della prima parte di gara: Corea del Sud in controllo del palleggio, manovra sbilanciata a sinistra e tanti cross preda della difesa del Ghana che controlla14:40

43' Ci prova ancora Son sulla fascia sinistra della Corea del Sud, ma la stella del Tottenham gioca troppo da solo e va a scontrarsi contro i difensori del Ghana. Nessuno lo aiuta, ma anche lui non cerca appoggio nei compagni di squadra14:43

45' Destro a giro dal limite dell'area di Hwang In-beom che dà l'illusione del gol alla Corea del Sud. Niente da fare, si resta sullo 0-2 per il Ghana14:45

45' Sono cinque i minuti di recupero assegnati dall'arbitro Taylor14:46

45'+5' Nessuna emozione nei cinque minuti aggiuntivi, le due squadre tornano negli spogliatoi con il Ghana avanti 2-0 sulla Corea del Sud.14:50

La Corea del Sud gioca, il Ghana segna. Si può estremizzare così il primo tempo all'Education City Stadium dove la formazione di Bento ha tenuto il controllo del gioco a larghi tratti, finendo solo collezionare cross e calci d'angolo. Cinico, invece, il Ghana che con Salisu e Kudus ha sfruttato due palloni messi in area da Jordan Ayew per sbloccare il match e scappare via14:51

Il ct della Corea del Sud dovrà provare a inventare qualcosa di nuovo per sorprendere un Ghana attento e compatto davanti alla propria difesa. Il compito sarà difficile, perché con Inaki Williams, Kudus e Jordan Ayew la selezione africana è sempre pronta a colpire in contropiede14:52

45' Si riparte, la Corea del Sud deve rimontare due gol di svantaggio al Ghana15:05