LIVE OLANDA - USA 1-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Khalifa International Stadium

Città: Doha

Capienza: 40000 spettatori15:31

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Olanda-USA, gara che aprirà gli ottavi di finale di questo Mondiale.15:31

L’Olanda ha chiuso il suo girone da imbattuta, collezionando sette punti e chiudendo al primo posto. Gli Orange sono una delle cinque squadre di questo Mondiale a non aver perso alcuna gara finora.15:34

Un’altra tra le cinque squadre che non hanno perso alcuna partita finora sono gli Stati Uniti, che hanno chiuso il girone al secondo posto, con una vittoria e due pareggi.15:36

L’Olanda si schiera con un 3-4-2-1, formato da: Noppert - Timber, Van Dijk, Ake - Dumfries, De Roon, De Jong, Blind - Gakpo, Klaasen - Depay.15:37

Gli Stati Uniti rispondono con un 4-3-3, composto da: Turner - Dest, Zimmerman, Ream, Robinson - Mckennie, Adams, Musah - Weah, Ferreira, Pulisic.15:38

Nessun cambio per l’Olanda rispetto all’ultima gara, che conferma in pieno la sua formazione tipo.15:43

Due cambi, invece, per gli USA rispetto all’undici titolare sceso in campo contro l’Iran: fuori Carter-Vickers per Zimmerman e Sargent per Ferreira. Recupera, invece, Pulisic, uscito malconcio nella gara precedente.15:46

Tutto pronto al Khalifa International Stadium, dove sarà l’arbitro Wilton Pereira Sampaio a dirigere il match.15:54

Inizia la partita! Primo pallone toccato da Depay.16:00

3' OCCASIONE USA! Occasione gigantesca per Pulisic, che si trova a tu per tu col portiere, dopo un mischione in area, ma tira di prima intenzione di sinistro, centrale, e il portiere para.16:03

5' Partenza arrembante degli USA, che fanno presenza fissa nella trequarti avversaria.16:05

6' L'Olanda ora cerca di uscire dalla pressione statunitense.16:06

8' Bella palla messa al centro dalla sinistra di Pulisic, con la difesa orange che allontana a fatica.16:08

10' GOL! OLANDA-USA 1-0! Rete di Memphis Depay! Contropiede da manuale per l’Olanda, che con passaggi tutti di prima arriva da Dumfries sulla destra, il quale scarica all’ingresso in area per l’inserimento di Depay, che di prima intenzione incrocia alla perfezione col destro, trovando l’angolo lontano con un tiro radente.16:13

14' Gli USA subito partono al contrattacco, ancora dalla sinistra con Pulisic.16:13

15' Olanda cinica in questo primo quarto d'ora, capitalizzando l'unica occasione avuta nel match.16:15

17' L'Olanda ha trovato coraggio dopo il gol dell'1-0, amministrando con costanza il pallone.16:17

18' Buona chance vanificata da Blind, con Gakpo che dopo 50 metri palla al piede scarica per lui all'ingresso in area, ma la sua conclusione è alta sulla traversa.16:18

21' Gli USA sembrano aver accusato il colpo dopo il gol subito, assumendo un atteggiamento meno spregiudicato.16:20

22' Dopo la rete dell'Olanda il ritmo è calato, a dispetto dei primi 10 minuti di gioco.16:22

25' Nessuna delle due squadre forza la giocata in questa fase del match.16:25

28' Azione insistita di Depay, che all'ingresso in area, dalla sinistra, cerca un dribbling di troppo e viene chiuso in calcio d'angolo.16:28

31' Gli Stati Uniti non imbastiscono alcuna azione offensiva, nonostante lo svantaggio.16:31

33' L'Olanda si sta accontentando di giocare in ripartenza, serena per il vantaggio acquisito.16:33