Moto2, GP Germania diretta live Sachsenring

Il racconto della gara

GIRO 20. Due secondi di vantaggio per uno scatenato Aldeguer su Dixon che nel frattempo ha passato Vietti. Crisi nera per Arbolino che è finito in settima posizione.

GIRO 22. Duello Vietti-Ogura per il terzo posto. Il giapponese sta dando tutto per agguantare più punti possibili e recuperare terreno in classifica generale su Garcia che, al momento, è sesto.

La Moto2 è di nuovo in pista per il GP di Germania, nono appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Sergio Garcia (138 pt.) Ai Ogura (124 pt.) Joe Roberts (115 pt.) Alonso Lopez (87 pt.) Fermin Aldeguer (83 pt.)

Torna in pole Celestino Vietti (per la sesta volta in Moto2). Super qualifica del pilota KTM che sarà in pole al Sachsenring: in prima fila con il piemontese anche Dixon e Aldeguer, 6° Arbolino. Il Gran Premio di Germania si disputa sul circuito del Sachsenring. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma domenica 7 luglio 2024 alle 12.15. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: