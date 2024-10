Moto2 diretta Gran Premio di Thailandia LIVE

Cronaca in diretta

Pole position per il giapponese, secondo Canet davanti a Moreira, settimo Arbolino che é stato penalizzato di tre posizioni per l'incidente di venerdì.

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa sfida di Moto 2.

GIRO 12. Chantra, il pilota di casa, é giá in sesta posizione, cercando la grande rimonta per il podio.

GIRO 18. Canet non rallenta e si porta a due secondi di vantaggio, Ogura invece non rischia per paura della pioggia.

La Moto2 scende in pista per il Gran Premio di Thailandia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024. Per Ai Ogura in pole primo match point per il titolo. La classifica piloti è attualmente così composta:

Ai Ogura (241 pt.) Aron Canet (176 pt.) Fermin Aldeguer (175 pt.) Sergio Garcia (175 pt.) Alonso Lopez (163 pt.)

Seconda pole in stagione per il leader della Moto2 Ai Ogura che in Thailandia avrà il suo primo match point Mondiale. Secondo Canet, 4° Arbolino che partirà 7°, penalizzato di tre posizioni in griglia perché ritenuto corresponsabile per l’incidente di venerdì (centrato all’ingresso della corsia box da Van Den Goorbergh, sanzionato con una multa). Il Gran Premio di Thailandia si disputa sul Circuito di Buriram. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 7.15 di domenica 27 ottobre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Ai Ogura Boscoscuro 1:34.728 2 Aron Canet Kalex +0.051 3 Diogo Moreira Kalex +0.074 4 Tony Arbolino** Kalex +0.138 5 Marcos Ramirez Kalex +0.143 6 Filip Salac Kalex +0.143 7 Albert Arenas Kalex +0.190 8 Fermin Aldeguer Boscoscuro +0.234 9 Sergio Garcia Boscoscuro +0.284 10 Manuel Gonzalez Kalex +0.305 11 Jake Dixon Kalex +0.393 12 Ayumu Sasaki Kalex +0.446 13 Somkiat Chantra Kalex +0.461 14 Alonso Lopez Boscoscuro +0.506 15 Deniz Öncü Kalex +0.618 16 Zonta van der Goorbergh* Kalex +0.759 17 Darryn Binder Kalex +0.873 18 Dennis Foggia Kalex +0.930

* penalizzato per aver investito Arbolino, partenza dalla pit lane

** penalizzato di tre posizioni per corresponsabilità nel suo stesso incidente con van der Goorbergh