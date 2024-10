Tragedia sfiorata in Moto2: Arbolino investito da Van den Goorbergh, il video dell'incidente folle. Come sta Tony

Incredibile quanto successo nelle prove libere del Gran Premio di Thailandia di Moto2. Tony Arbolino è stato centrato letteralmente dalla moto di Van den Goorbergh mentre si trovava nella corsia di ingresso box dopo essere appena risalito sulla sua di moto da cui era sceso a causa di una caduta precedente. Immagini davvero clamorose e ansia per il pilota italiano che è stato portato al centro medico.

Ha davvero del clamoroso quanto successo nel corso delle prove libere del Gran Premio di Thailandia di Moto2. A circa 25 minuti dalla fine della prima sessione Tony Arbolino è caduto dopo aver perso il controllo della sua moto, incidente da cui è però uscito illeso. Il pilota una volta rialzatosi, trovandosi nelle vicinanze dell’imbocco della corsia box è risalito in sella alla sua moto e ha proseguito a spinta con l’aiuto di un commissario nel tentativo di rimetterla in moto e tornare al suo garage.

A quel punto incurante di quello che succedeva davanti a lui è rientrato a velocità sostenuta Zonta Van den Goorbergh che ha letteralmente centrato la moto e lo stesso Arbolino che è sceso, ora sì, vistosamente zoppicante e anche indiavolato col collega.

Come sta Arbolino dopo il brutto incidente

Arbolino è stato portato al centro medico e successivamente in ospedale per accertamenti. Angel Charte, direttore medico della MotoGP, dopo un primo consulto ha sottolineato che per Arbolino ci sarebbe una sospetta lesione ai legamenti. Dopo il controllo, però, l’italiano del team Marc VDS si è detto intenzionato a stringere i denti per provare a proseguire il weekend thailandese. van den Goorbergh intanto è stato penalizzato e domenica partirà dalla pitlane.