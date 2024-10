MotoGP libere Gp Thailandia, Bezzecchi sfreccia a Buriram: Martin e Bagnaia già caldi. Paura per Espargaro

Gran Premio di Thailandia MotoGP: Marco Bezzecchi miglior tempo nelle prove libere, alle sue spalle è già duello tra Martin e Bagnaia. Brutta caduta per Aleix Espargaro

Nè Martin, nè Bagnaia e nemmeno Marquez. Per ora la copertina al Buriram per la terzultima prova del Motomondiale se la prende Marco Bezzecchi. Il Bez sulla Ducati del Team VR46 ha firmato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia di MotoGP. Alle sue spalle si accende già il duello mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Martinator è secondo, Pecco terzo davanti a Marc Marquez. Brutta caduta per Aleix Espargaro.

MotoGp, Bezzecchi risponde alle polemiche poi Martin-Bagnaia

Una bella risposta alle critiche e alle polemiche per l’incidente con Vinales a Motegi. Marco Bezzecchi si prende il miglior tempo delle prove libere 1 del Gp di Thailandia. 1:30.492 il tempo del Bez che si è messo dietro i due duellanti per il titolo mondiale: Jorge Martin ha chiuso secondo mentre Pecco Bagnaia subito terzo. Alle loro spalle i fratelli Marquez, con Marc quarto e Alex quinto. Quindi l’altra Ducati Factory di Enea Bastianini e settimo Pedro Acosta, che sembra poter proseguire il suo weekend dopo i dubbi per le botte riportate in Giappone.

Voci dal box, Tardozzi e Borsoi

A parlare durante la diretta di Sky Sport MotoGP sono i due team manager del box in lotta per il titolo, rispettivamente Tardozzi per Ducati Factory e Borsoi per Pramac. Tardozzi: “Bagnaia è abbastanza contento ma dice che l’ingresso curva è migliorabile. Ora abbiamo fatto una modifica ma non gli è piaciuta e stiamo tornando al setting precedente”. Gino Borsoi (team Pramac): “Martin è abbastanza tranquillo, si sta solo lamentando per qualche problema di front locking all’anteriore e stiamo provando a risolverlo”