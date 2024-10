MotoGP, Gp Thailandia 2024: orario e dove vederlo in tv, in streaming e in chiaro. Nuova sfida Martin vs Bagnaia

Il programma completo e il palinsesto tv della prossima gara della MotoGp, il Gp di Thailandia: Bagnaia deve rimontare 20 punti a Martin per il titolo mondiale

Prosegue senza sosta la lotta al trono della MotoGP. Francesco Bagnaia non vuole arrendersi e lotterà fino agli ultimi metri per cercare di conservare il titolo di campione. La sfida iridata e la rincorsa a Jorge Martin si sposta da Phillip Island a Buriram. Qui si corre il Gran Premio di Thailandia terz’ultima prova del Mondiale 2024.

Pecco a questo punto non può più sbagliare visto che sono 20 i punti di ritardo da Martinator che in Australia è andato molto meglio del pilota italiano campione in carica. Ma occhio al terzo incomodo, Marc Marquez che settimana scorsa ha vinto la gara davanti agli sfidanti per il campionato. Ma vediamo nel dettaglio a che ora, come e dove vedere il GP della Thailandia di MotoGP in diretta tv, in streaming e in chiaro.

MotoGp, il duello Martin-Bagnaia si sposta al Buriram, Pecco non può sbagliare

Dopo la vittoria di Marc Marquez in Australia, la MotoGp è pronta a continuare la sua corsa in Thailandia sul circuito di Buriram. Martin guida ancora la classifica del motomondiale con 20 punti di vantaggio su Bagnaia, che non può commettere altri errori se vuole provare la rimonta a tre gare dalla fine della stagione: “Questo è sulla carta un tracciato dove possiamo sfruttare bene il nostro potenziale, ma sarà anche importante riuscire a lavorare bene ed essere veloci fin da subito, soprattutto visto anche il meteo imprevedibile che potrebbe ridurre il tempo disponibile per la messa a punto. Faremo del nostro meglio e cercheremo di ottenere il massimo come sempre” – ha detto il campione del mondo.

MotoGP Thailandia: programma completo tv

Tutti gli appuntamenti della MotoGp saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv. La telecronaca sarà affidata alla voce di Guido Meda, affiancato da Mauro Sanchini, mentre Vera Spadini guiderà gli approfondimenti pre e post corsa. In chiaro su TV8 si potranno vedere le qualifiche e la Sprint Race, mentre la gara soltanto in differita.

Abbonati subito a NOW per vedere tutta la MotoGP in diretta streaming

Giovedì 24 ottobre

Ore 12: conferenza stampa piloti

Notte giovedì 24, mattina venerdì 25 ottobre

Ore 3.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 4.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 5.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 8.10: Moto3 – pre qualifiche 1

Ore 9: Moto2 – pre qualifiche 1

Ore 9.55: MotoGP – Pre Qualifiche

Notte venerdì 25, mattina sabato 26 ottobre

Ore 3.35: Moto3 – pre qualifiche 2

Ore 4.20: Moto2 – pre qualifiche 2

Ore 5.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 5.45: MotoGP – qualifiche

Ore 7.45: Moto3 – qualifiche

Ore 8.40: Moto2 – qualifiche

Ore 9.55: MotoGP – Sprint Race

Notte sabato 26, mattina domenica 27 ottobre