MotoGP Barcellona, qualifiche Gp Catalogna diretta live

Ultimo aggiornamento: 25-05-2024 10:14

Circuito di Montmelo, 25 maggio 2024 – Si fa sul serio come ogni sabato del MotoMondiale in MotoGP. Full gas a Barcellona dove si corre il Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento della stagione. Si comincia con la terza e ultima sessione di prove libere ma soprattutto dalle 10.50 con le qualifiche, Q1 e Q2 che definiranno la griglia della partenza sia della Sprint Race oggi pomeriggio che della gara domani. Bagnaia, Martin, Marquez in quota Ducati ma anche le Aprilia e Ktm in modalità time attack!

Qualifiche Gp Catalogna diretta live MotoGP 2024

Abbonati e segui in tempo reale la MotoGP su NOW