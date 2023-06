Sempre al Forum è prevista gara-2 (domenica 11 Giugno ore 18:00); poi le contendenti si sposteranno a Bologna per gara-3 (mercoledì 14 Giugno ore 20:30) e gara-4 (venerdì 16 Giugno sempre alle ore 20:30). In caso di gara-5 si ritorna in Lombardia (lunedì 19 Giugno), con gara-6 in programma mercoledì 21 Giugno alla Segafredo Arena. In caso di risultato ancora in parità, sarà l’impianto alle porte di Milano il teatro della gara-7 decisiva venerdì 23 Giugno.