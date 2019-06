LIVE VERONA - CITTADELLA 1-0 PLAYOFF SERIE B 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti allo stadio Bentegodi di Verona: tra pochi minuti partirà Hellas-Cittadella, sfida decisiva per l'ultima promozione in serie A.

I granata di Venturato inseguono una storica promozione in serie A, di cui hanno posto le basi battendo gli scaligeri per 2-0 nella sfida d'andata.

Al Tombolato è finita 2-0 con doppietta di Davide Diaw, friulano nato da madre italiana e padre senegalese.

Venturato sceglie Moncini e Diaw di punta, con Panico alle loro spalle. Di Gaudio-Di Carmine-Laribi per Aglietti, che manda ancora Pazzini in panchina.

1' SI PARTE!

3' Gran palla in profondità per Moncini, ma il gioco viene fermato per un fallo del centravanti ospite.

4' Zaccagni punta Parodi e si conquista una punizione interessante per il Verona.

5' Sul traversone del Verona è Diaw in posizione di stopper a impedire a Dawidowicz un colpo di testa potenzialmente molto pericoloso.

6' Iori cerca Diaw, bravo Silvestri a capire tutto e arrivarci.

8' Doppio miracolo di Paleari, che respinge il bolide di Laribi e poi si ripete dopo la respinta su Di Gaudio.

9' AMMONIZIONE ai danni di Vitale, che ha steso Parodi senza troppi complimenti.

11' AMMONIZIONE anche ai danni di Siega dopo un durissimo tackle su Faraoni.

12' AMMONIZIONE anche per Di Carmine, entrato con il piede a martello sul portiere Paleari. Sfida già tesissima al Bentegodi.

15' Punizione battuta velocemente da Siega per Frare, che manca l'impatto di testa con il pallone.

17' Bianchetti lungo per Laribi, l'ex Bologna non riesce però ad arrivarci.

19' Lungo giro-palla del Cittadella, poi Panico accelera sulla destra ma non riesce né a crossare, né a conquistare il calcio d'angolo.

21' Zaccagni prova a sfondare sulla sinistra, Iori lo stende: punizione per il Verona.

24' AMMONIZIONE per Parodi dopo un fallaccio su Zaccagni, pareggiato il conto dei cartellini gialli.

27' GOL! Ha segnato Zaccagni, uno dei migliori in campo! Verona-Cittadella 1-0!

28' Sontuosa triangolazione per i gialloblù, l'ultimo tocco profondo è per Zaccagni che scatta sul filo del fuorigioco e batte Paleari.

30' Manata di Vitale sul viso di Moncini, che stramazza al suolo: graziato il laterale gialloblù, già ammonito.

33' Spettacolare serpentina di Laribi sulla destra: saltato Adorni, arriva il cross per Di Gaudio che libera una conclusione potentissima ma imprecisa.

34' Verona scatenato: Frare deve metterci il corpo per respingere la conclusione di Henderson.

36' Iori per Panico che non riesce a controllare il pallone, ma il Cittadella riesce a prendersi qualche secondo di respiro.

38' Iniziativa di Vitale sulla sinistra, palla in area che la difesa del Cittadella non riesce ad allontanare, ma anche Di Gaudio cincischia e nel momento in cui tira viene chiuso.

40' Ritmi altissimi e grande tensione in questo primo tempo: al Verona manca un gol per la serie A.

42' Zaccagni si conquista un'altra punizione per il Verona.

44' Squillo del Cittadella con la conclusione di Diaw, che non è però perfetta e non centra lo specchio della porta.

44' Ci prova anche Moncini, la sua conclusione dopo una deviazione sibila pericolosamente a lato della porta di Silvestri.

45' FINE PRIMO TEMPO.

45' Verona che attacca a pieno organico e Cittadella che prova a difendersi: questo il tema del primo tempo del Bentegodi, con tanto di gol di Zaccagni. Il Verona deve segnarne ancora uno.

46' INIZIO SECONDO TEMPO.

48' AMMONIZIONE: arriva un altro intervento in scivolata con conseguente giallo, stavolta di Bianchetti su Siega.

49' Punizione di Branca, ci arriva Iori di testa ma viene contrastato efficacemente dalla retroguardia del Verona.

50' Subito dall'altra parte, dove Di Carmine raccoglie un gran pallone ma lo spara alto sulla traversa. Era comunque in posizione di fuorigioco.

51' SOSTITUZIONE: primo cambio della partita, è di Venturato che manda in campo Proia al posto dell'acciaccato Siega.

53' Tenta subito il tiro Proia, ma la sua mira è troppo alta.

56' Iori si conquista un calcio di punizione per il Cittadella. Ritmi molto più bassi in questo avvio di ripresa.

58' SOSTITUZIONE in avanti per il Verona: in campo Ryder Matos al posto di Di Gaudio.

59' Molto spazio per Henderson, che va al tiro costringendo Paleari alla grande respinta di pugno.

60' AMMONIZIONE per Proia, che ha steso uno scatenato Henderson.

62' ESPULSIONE! Intervento non cattivo ma scomposto di Parodi su Vitale, Cittadella in dieci.

64' SOSTITUZIONE: Venturato è costretto a mandare in campo un difensore, Cancellotti, al posto del centravanti Moncini.