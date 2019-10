Un esordiente assoluto in campo nell'Italia, Di Lorenzo. Prima da titolare invece per Zaniolo e Grifo21:09

Si gioca adesso solo nella metà campo del Liechtenstein, ma non sempre l'Italia riesce a far circolare il pallone con velocità21:02

AMMONIZIONE! Cartellino giallo per Rechsteiner! L'arbitro aveva applicato la regola del vantaggio, per poi estrarre il giallo per il difensore per un brutto fallo su Belotti20:48

SALANOVIC! Liechtenstein a un passo dal gol! Sirigu respinge a tu per tu, poi Mancini si immola sul tap in di Grubser! Italia sorpresa a freddo!20:47

La partita sta per cominciare. In campo un'Italia quasi del tutto inedita. Capitano di giornata Marco Verratti20:15

Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. Pioggia battente a Vaduz!20:15

PREPARTITA

Liechtenstein - Italia è valevole per l'ottava giornata delle qualificazioni agli Europei 2020.

La partita è in programma il giorno 15 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Rheinpark di Vaduz.

Arbitro del match sarà il lettone Andris Treimanis con gli assistenti Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjonnikovs. Quarto uomo sarà Aleksandrs Golubevs.

L'Italia di Mancini, a punteggio pieno nel girone J con 21 punti in 7 partite, è matematicamente qualificata, con tre turni di anticipo, dopo la vittoria in casa contro la Grecia per 2-0 nell'ultimo incontro. Mancini dovrà fare a meno di Chiesa e D'Ambrosio, usciti per infortunio durante il match di Roma contro la Grecia. Contro il Liechtenstein, fanalino di coda in classifica con soli 2 punti, ci sarà probabilmente spazio per i giocatori utilizzati meno dal mister Mancini.

Dove vedere Liechtenstein - Italia, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020, in diretta tv e streaming

Liechtenstein - Italia sarà visibile in diretta tv esclusiva su Rai 1 ed in streaming su Ray Play. Si può seguire live qui anche su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 ottobre.