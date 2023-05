Roland Garros 2023, le partite di oggi 31 maggio: in campo Arnaldi, Fognini, Musetti e Sonego. Tra i big Djokovic

Ultimo aggiornamento 31-05-2023 10:42

Il programma di oggi, 31 maggio, vede in campo ben quattro azzurri: Arnaldi, Fognini, Musetti e Sonego. Dopo le belle vittorie all’esordio di Fabio Fognini e Jannik Sinner, si sono aggiunte le imprese di Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri, che hanno vinto al quinto set due match appassionanti e complicati, sulla carta.

Vavassori ha superato in cinque set il serbo Miomir Kecmanovic, recuperando i due parziali di svantaggio in 5-7, 2-6, 7-6, 7-6, 7-6. Zeppieri è riuscito a superare il kazako Alexander Bublik sempre in cinque set, ma con il punteggio di 6-0, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5.

Il programma di oggi

Dopo le sorprese di ieri, si annuncia un mercoledì intenso: a Parigi inizia il secondo turno e saranno quattro gli azzurri impegnati con Fognini che aprirà la giornata sul campo 6 contro l’australiano Kubler.

Difficile, almeno sulla carta, il match di Lorenzo Musetti contro l’insidioso russo Shevchenko mentre Sonego e Arnaldi se la vedranno con Humbert e Shapovalov. Tra gli incontri di giornata, tornano in campo Alcaraz e Djokovic che scenderanno in campo sul Philippe Chatrier. Il n. 1 al mondo affronterà il giapponese Daniel, mentre il serbo si scontrerà con Fucsovic.

Eliminato a sorpresa Medvedev

Eliminato a sorpresa Daniil Medvedev, ovvero l’ultimo vincitore degli Internazionali d’Italia. Il russo, numero due del mondo, è sceso in campo contro il qualificato Thiago Seyboth Wild che, contro ogni pronostico, lo ha eliminato 7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4. Vittorie in tre set per Casper Ruud, Alexander Zverev e Taylor Fritz. Mentre ha dovuto fare un po’ più di fatica il giovane danese Holger Rune.

Fuori Bronzetti e Paolini, vince Swiatek

Per le ragazze: oggi tocca a Camila Giorgi sul centrale con la n. 3 al mondo Jessica Pegula, mentre Sara Errani giocherà sul campo 9 con la rumena Begu.Ieri Lucia Bronzetti è stata battuta 6-4, 6-1 dalla tunisina Ons Jabeur, numero sette al mondo. Invece Jasmine Paolini ha perso contro la romena Sorana Cirstea in tre set con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-2.

I match clou di oggi, 31 maggio

Ecco le partite da seguire oggi:

Fognini-Kubler ore 11 circa

Musetti-Shevchenko ore 15:30 circa

Sonego-Humbert ore 12 circa

Arnaldi-Shapovalov ore 13:30 circa

Alcaraz-Daniel ore 14:15 circa

Djokovic-Fucsovics ore 20:15 circa

Il tabellone con tutti i risultati