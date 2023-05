Sara Errani saluta la 'sua' Parigi, è 6-3, 6-0 Begu

La finalista del 2012 cede alla rumena in poco più di un'ora di gioco: l'ex NR. 5 del mondo concede molti errori gratuiti.

L’azzurra Sara Errani, che nello scorso autunno è rientrata tra le prime 100 del Ranking, non riesce a valicare lo scoglio rumeno costituito da Irina-Camelia Begu, su cui si schianta in un’ora e 12 minuti 6-0, 6-3.

La 36enne bolognese, che deve al Roland Garros il risultato migliore della carriera per quanto concerne uno Slam (nel 2012 perse la finale contro Marija Sarapova: risultato sfiorato anche nel 2013, nel 2014 e nel 2015, allorché fu eliminata in semifinale e in due quarti di finale), patisce un pomeriggio difficile, evidenziato da 5 punti vincenti e ben 19 errori gratuiti: la strada che porta verso Karolina Muchova è così in discesa per Begu, che spinge forte sul dritto e conquista 12 dei primi 15 punti a disposizione. Il punto debole della rumena è rappresentato da un fondamentale, il servizio: sono tre nel quarto game e sei nei primi tre turni a servizio, così si va sul 3 pari. E’ ancora il dritto a rilanciare Begu, che chiude i conti con un immediato contro-break e manda in archivio sul 6-3 la prima partita.

Il secondo set non ha storia: Errani cerca di restare in partita, ma non riesce a conquistare l’onore delle armi: il game più battagliato è il quarto, con un 40-15 che l’azzurra non riesce a trasformare nell’1-3, puntia da un passante di rovescia che annulla la sua coraggiosa discesa a rete; completano l’opera alcuni punti vincenti, che portano il suo bilancio in positivo, 36-24: significativo il dato dei punti ottenuti con la prima (15 su 23, il 78%).

Dopo l’eliminazione al primo turno degli Internazionali d’Italia, Sara Errani compie un piccolo passo in avanti che le varrà una posizione intorno al NR. 70 del Ranking, ma la prestazione odierna è stata davvero opaca.