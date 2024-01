Sci, slalom speciale femminile di Jasna: diretta live

Ieri delusione per la nostra Brignone che è uscita dopo pochi porte, oggi non ci saranno italiane di rilievo, manca anche la Goggia che è rimasta a preparare le gare veloci di Cortina. Riponiamo molte speranze in una riscossa di Marta Rossetti che non è andata a punti nei quattro slalom precedenti a quello di Jasna, ha bisogno di un risultato