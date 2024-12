Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce 1 Dicembre 2024 ore 20:45

La Juventus non va oltre il pareggio contro il Lecce, bianconeri che passano in vantaggio con una conlcusione di Cambiaso deviata in porta da Gaspar.

La reazione dei salentini peró é veemente, Perin salva i suoi ma non puó nulla al 94', quando Rebic insacca da pochi passi il perfetto cross di Krstovic.