Le scelte di Vanoli: fuori Lazaro nello schieramento granata, c'è Pedersen sulla destra con Vojvoda dalla parte opposta. In difesa il terzetto è composto da Masina, Coco e Walukievicz, mentre a centrocampo panchina per Vlasic a cui viene preferito Gineitis per completare la mediana con Ricci e e Linetty. In attacco il tandem Adams Sanabria14:08