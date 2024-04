Il Cagliari è reduce dalla sconfitta esterna con il Monza per 0-1, mentre il Verona arriva dalla sconfitta casalinga per 1-3 con il Milan.14:07

Le scelte di Baroni: debutto dal 1' per Mitrovic sulla trequarti con Folorunsho e Noslin a completare. In difesa gioca Cabral sull'out mancino con Tchatchoua confermato a destra.14:13

Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), l’Hellas Verona ha vinto 10 dei 17 confronti con il Cagliari in Serie A (4N, 3P), più che contro qualsiasi altra squadra in questo parziale nella competizione. In particolare, dopo i due successi nelle ultime due gare contro i rossoblù nel torneo, la squadra veneta potrebbe vincere più match di fila contro questa avversaria solo per la seconda volta nel massimo campionato dopo esserci riuscita tra il 1999 e il 2013 (tre anche in quel caso).14:14