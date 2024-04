Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Città: Lecce

Capienza: 33876 spettatori10:56 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Lecce-Roma, gara valida per la 30' giornata del campionato di Serie A!10:56

Il Lecce, in piena lotta salvezza, ha cambiato pelle e dopo l'addio di D'Aversa ha affidato la panchina a Gotti, il quale al suo esordio con i pugliesi ha ottenuto tre punti d'oro a Salerno. I giallorossi sono reduci da k.o. consecutivi (e senza segnare) tra le mura amiche, trend che l'ex tecnico dell'Udinese vuole provare ad invertire già da questa sera10:59

La ventata d'aria fresca portata da De Rossi ha rivitalizzato la Roma, che con l'ex Capitan Futuro in panchina ha collezionato sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta rientrando con piena autorevolezza in lotta per un posto in Champions.11:01

La direzione di gara è affidata a Matteo Marcenaro della sezione di Genova, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Moro e dal quarto ufficiale Marinelli. Al Var opereranno invece Paterna e Di Paolo11:03

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE: i padroni di casa si schierano con un 4-4-2: Falcone - Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo - Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu - Sansone, Piccoli17:05

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: i giallorossi rispondono con un 4-3-2-1: Svilar - Karsdorp, Mancini, N'Dicka, Angelino - Cristante, Paredes, Bove - Baldanzi, Zalewski - Lukaku17:00

Le scelte di Gotti: ancora non al meglio Banda, confermato allora Piccoli che agirà in coppia con Sansone. Almqvist e Dorgu sono gli esterni di centrocampo con Blin e Ramadani al centro, solo panchina per Oudin e Krstovic. Confermata in toto invece la difesa a quattro vista a Salerno 17:08