Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:04

90'+5' TRIPLICE FISCHIO! Nessuna rete tra Lecce e Roma!19:55

90'+4' OUDIN! Missile da fuori che scheggia la traversa19:54

90'+3' Spreca un altro contropiede Banda, il suo tiro dal limite è completamente sbilenco19:54

90' Cinque minuti di recupero19:53

89' Conclusione al volo di Dybala, tiro deviato e pallone che termina docile tra le braccia di Falcone19:49

86' OCCASIONE LECCE! Sansone stoppa tutto solo sul corner, il suo tiro però è fuori misura!19:46

85' SVILAR! Vola sul destro da fuori di Banda, pallone in angolo19:45

84' Intervento imprudente di Cristante, scatta il giallo anche per il numero 4 giallorosso19:44

83' Entra anche Celik, esce Karsdorp. Cambi finiti per la Roma01:06

83' Le prova tutte De Rossi, dentro anche Dybala. Fuori Baldanzi01:06

82' Nel Lecce entra Venuti al posto di Gallo19:41

81' Ammonito Ramadani, diffidato, salterà Milan Lecce di domenica prossima19:41

78' Sponda di Lukaku a servire El Shaarawy, tiro debole bloccato da Falcone19:38

74' Si aprono spazi adesso, entrambe le squadre vogliono portare a casa i tre punti19:34

72' È il turno di Oudin nel Lecce, fuori Dorgu19:32

71' OCCASIONE CLAMOROSA ANCHE PER LA ROMA! Imbucata verso El Shaarawy che di tacco libera splendidamente Aouar, il quale solo davanti a Falcone si fa ipnotizzare dal portiere di casa che respinge in corner!19:31

68' SI DIVORA IL VANTAGGIO IL LECCE! Contropiede da manuale degli uomini di Gotti che sorprendono una Roma messa malissimo: Krstovic arriva dentro all'area e confezione un ciccolatino solo da spingere in rete per Dorgu, ma il laterale leccese conclude in malomodo mancando lo specchio da ottima posizione!19:29

64' Entra anche El Shaarawy al posto di Zalewski19:24

64' Immediate le contromosse di De Rossi: Aouar rileva Bove19:24

62' Subito al tiro Sansone, blocca senza problemi Svilar19:22

62' Entra anche Sansone, che sarebbe dovuto essere titolare, fuori Piccoli19:21

61' Pronti i primi cambi in casa Lecce: Almqvist lascia il posto a Banda19:21

60' Bove si inserisce al limite dell'area e appoggia verso Baldanzi, il quale conclude con il destro, suo piede debole, e manda alto19:20

56' Terminato il check, confermata la decisione di Marcenaro19:16

55' CAOS IN AREA DEL LECCE! Blin e Falcone intervengono su Zalewski sugli sviluppi di un corner, per Marcenaro non c'è nulla ma è tutto al vaglio del Var19:15

53' Inizio di ripresa con ritmi leggermente più bassi rispetto a come è finita la prima parte di gara19:13

48' Colpo di testa provato da Krstovic sul cross di Ramadani, pallone lontano dallo specchio19:07

46' SI RIPARTE AL VIA DEL MARE! È iniziato il secondo tempo!19:05

46' C'è un cambio nella Roma all'intervallo: resta negli spogliatoi N'Dicka, al suo posto Huijsen19:04

Un gran bel Lecce in questa prima parte di gara che però non riesce a concretizzare le numerose occasione avute. Piccoli il più ispirato là davanti che sfiora la rete in almeno tre occasioni, la Roma va a folate e va vicina al bersaglio grosso nel finale con la punizione di Angelino che scheggia il palo18:49

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Porti inviolate al Via del Mare18:48

45'+1' PALO ANGELINO! Paredes finta la battuta su punizione e tocca il pallone per Angelino, il cui tiro scheggia il legno alla destra di Falcone18:47

45' Due minuti di recupero18:46

45' Ammonito Baschirotto, punizione dal limite per la Roma18:46

44' Non trova lo specchio Zalewski! Cross mancino a rientrare verso la porta di Baldanzi, Zalewski arriva alla deviazione sul secondo palo in coordinazione precaria e manda alto18:45

42' SEMPRE PICCOLI A METTERE I BRIVIDI ALLA ROMA! Troppo morbido N'Dicka in marcatura, Piccoli se ne va dal lato corto dell'area e prova il destro mandando alto. Lecce sempre più arrembante18:44

40' PICCOLI! Altra chance per l'ex Atalanta e Verona, che controlla un pallone spalle alla porta e conclude di potenza trovando la parata in due tempi di Svilar18:41

38' Cartellino Giallo Roberto Piccoli18:38

32' Ci prova anche Dorgu in contropiede, attento Svilar. Il Lecce continua a flirtare con il gol del vantaggio18:33

31' ANCORA LECCE VICINO AL GOL! Indecisione difensiva della Roma, Piccoli conclude appena dentro l'area ma colpisce male e manda alle stelle18:32

28' GALLO! Contropiede guidato dall'esterno del Lecce che arriva al limite dell'area e va al tiro colpendo solo l'esterno della rete! 18:28

27' Cristante verticalizza per Lukaku, il belga non riesce ad agganciare il pallone che viene preso in consegna da Falcone18:28

24' Momento di grande spinta adesso per il Lecce18:24

21' OCCASIONE LECCE! Dorgu pesca Piccoli al limite dell'area, il centravanti si gira e conclude di potenza mandando di poco a lato!18:23

17' Gendrey sovrasta Paredes e colpisce di testa, il suo tentativo finisce però lontano dallo specchio18:17

16' Ci prova dalla distanza Piccoli, Mancini si oppone e devia in angolo18:16

11' Ammonito Ndicka dopo un fallo su Krstovic. Il centrale della Roma era diffidato, niente derby per lui18:12

11' BALDANZI! L'ex Empoli riceve tra le linee e libera il mancino dal limite, palla di pochissimo a lato!18:12

8' RISPONDE IL LECCE! Pongracic stacca su corner, blocca Svilar18:08

7' Qualche problema alla spalla per Falcone, medicato dallo staff medico del Lecce18:07

6' BOVE! Il centrocampista pizzica di testa sul primo palo il calcio d'angolo battuto da Paredes, Falcone respinge18:07

5' Zalewski punta Gendrey sulla sinistra, il suo cross è ribattuto in corner dal difensore leccese18:06

2' Azione tra le linee di Baldanzi, il pallone arriva poi a Karsdorp che colpisce male e manda a lato18:02

SI PARTE! È iniziata Lecce-Roma!18:01

C'è un cambio nella formazione del Lecce: problemi per Sansone nel riscaldamento, al suo posto gioca Krstovic17:45

Le scelte di De Rossi: recuperato ma ancora in panchina Paulo Dybala, c'è Baldanzi al suo posto insieme a Zalewski, preferito ad El Shaarawy, a supporto di Lukaku. N'Dicka preferito a Llorente in difesa, mentre Bove vince il ballottaggio con Aouar in mediana17:08

Le scelte di Gotti: ancora non al meglio Banda, confermato allora Piccoli che agirà in coppia con Sansone. Almqvist e Dorgu sono gli esterni di centrocampo con Blin e Ramadani al centro, solo panchina per Oudin e Krstovic. Confermata in toto invece la difesa a quattro vista a Salerno 17:08

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: i giallorossi rispondono con un 4-3-2-1: Svilar - Karsdorp, Mancini, N'Dicka, Angelino - Cristante, Paredes, Bove - Baldanzi, Zalewski - Lukaku17:00

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE: i padroni di casa si schierano con un 4-4-2: Falcone - Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo - Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu - Sansone, Piccoli17:05

La direzione di gara è affidata a Matteo Marcenaro della sezione di Genova, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Moro e dal quarto ufficiale Marinelli. Al Var opereranno invece Paterna e Di Paolo11:03

La ventata d'aria fresca portata da De Rossi ha rivitalizzato la Roma, che con l'ex Capitan Futuro in panchina ha collezionato sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta rientrando con piena autorevolezza in lotta per un posto in Champions.11:01

Il Lecce, in piena lotta salvezza, ha cambiato pelle e dopo l'addio di D'Aversa ha affidato la panchina a Gotti, il quale al suo esordio con i pugliesi ha ottenuto tre punti d'oro a Salerno. I giallorossi sono reduci da k.o. consecutivi (e senza segnare) tra le mura amiche, trend che l'ex tecnico dell'Udinese vuole provare ad invertire già da questa sera10:59

Benvenuti alla diretta di Lecce-Roma, gara valida per la 30' giornata del campionato di Serie A!10:56