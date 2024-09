Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:48

90'+11' TRIPLICE FISCHIO! Udinese-Como finisce 1-0!22:48

90'+9' Ammonito Iker Bravo22:46

90'+5' SBAGLIA CUTRONE! Spiazza Okoye ma manda a lato!22:42

90'+4' RIGORE PER IL COMO! Giudicato punibile il tocco di braccio di Payero, occasione irripetibile per il Como!22:40

90'+3' PRONTERA AL VAR! Possibile tocco di mano di Payero nell'occasione precedente!22:40

90'+3' PERRONE! Manda a lato a un passo da Okoye dopo il colpo di testa sporco di Kempf!22:39

90'+1' Ammonito Zemura, fallo in ritardo su Van der Brempt22:38

90' Sette minuti di recupero22:37

88' SALVA TUTTO EHIZIBUE! Stacca Kempf dalla bandierina, chiusura decisiva di Ehizibue a pochi passi dalla linea di porta!22:35

84' OCCASIONE UDINESE! Ekkelenlamp verticalizza per Ehizibue, appoggio al centro per Iker Bravo chiuso all'ultimo dall'intervento decisivo di Van der Brempt!22:31

83' Finisce i cambi anche il Como, fuori Strefezza e dentro Gabrielloni22:30

83' Ultimo cambio nell'Udinese: Kristiansen subentra a Kabasele22:29

81' Ammonito per proteste Runjaic, in precedenza era arrivato il cartellino anche per Fabregas22:28

79' Quarto cambio Udinese: Payero prende il posto di Lovric22:25

77' Ancora Nico Paz al volo da fuori, palla alta22:24

74' OCCASIONE UDINESE! Torre di Iker Bravo che fa la sponda per Davis, girata al volo del centravanti inglese fuori di pochissimo!22:21

73' Riparte la gara, rimessa per l'Udinese22:20

72' Cooling break, gioco fermo per un paio di minuti22:18

71' NICO PAZ! Prova il mancino a incrociare da fuori, palla a lato di poco!22:18

70' Esce anche Thauvin, al suo posto esordio per Iker Bravo22:17

70' Fuori Brenner, dentro Ekkelenkamp22:16

70' Triplo cambio Udinese: esce Lucca, dentro Davis22:16

68' Ammonito Bijol, trattenuta su Paz22:14

66' Sbaglia tutto Strefezza, ruba palla in avanti l'Udinese. Lucca si allarga e crossa al centro ma la difesa del Como allontana il pericolo22:13

63' Entra anche Fadera al posto di Da Cunha22:10

63' Fuori anche Belotti, entra Nico Paz22:10

63' Triplo cambio Como: esce Mazzitelli, dentro Sergio Roberto22:09

62' Va giù in area Thauvin! Non c'è nulla per Prontera, regolare l'intervento di Perrone22:09

60' KEMPF! Colpo di testa su calcio d'angolo, blocca a terra Okoye!22:07

59' Presa comoda di Reina sul colpo di testa di Bijol22:06

58' Rischia Dossena svirgolando un cross dalla destra di Ehizibue, solo calcio d'angolo per il Como22:05

57' Spreca un buon quattro contro due l'Udinese, alla fine Brenner conclude l'azione con un tiro da fuori guadagnando un calcio d'angolo22:04

54' Buona partenza del Como in questa ripresa, la squadra di Fabregas spinge alla caccia del gol del pari22:01

51' Ci prova anche Cutrone, tiro debole e parata semplice da parte di Okoye21:58

49' DA CUNHA! Tiro improvviso da fuori area e posizione defilata, disinnesca il pericolo Okoye!21:55

48' Resta a terra dopo uno scontro di gioco Kabasele, gioco momentaneamente fermo21:55

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di Udinese-Como!21:51

46' Sostituzione all'intervallo nel Como: Van der Brempt prende il posto di Iovine21:52

Partita intensa al Bluenergy Stadium. Buoni spunti da una parte e dall'altra, del Como l'occasione più grande con il colpo di testa di Belotti fuori di poco ma nel finale la sblocca l'Udinese grazie al primo gol italiano di Brenner. Non ha demeritato la squadra di Fabregas, ma serve di più per raggiungere il pari21:37

45'+4' FINE PRIMO TEMPO! Udinese al riposo con un gol di vantaggio!21:36

45'+3' STREFEZZA! Destro di prima da fuori dopo un buon lavoro di Belotti, palla fuori di poco21:36

45' Tre minuti di recupero21:34

43' GOL! UDINESE-Como 1-0! Gol di Brenner! Cross dalla destra di Ehizibue, Brenner si coordina in girata e di prima intenzione batte Reina con una conclusione sporca! Vantaggio Udinese!21:31

40' OCCASIONE COMO! Buona combinazione degli ospiti con Perrone che viene servito all'ingresso dell'area, il suo tiro però è troppo alto!21:28

39' Belotti non riesce ad impattare il pallone sul cross basso e teso di Moreno21:27

36' Ci prova Belotti da fuori area, palla a lato ma Prontera a fine azione ravvisa un fallo in attacco21:25

34' Altra chiusura di Kempf! Zemura vince un rimpallo sulla sinistra e appoggia al centro per Lucca, ancora una volta decisivo il difensore appena arrivato dall'Union Berlino!21:23

32' BELOTTI! Colpo di testa in anticipo su Bijol, palla fuori di poco!21:20

31' Grande occasione per l'Udinese ma è fuorigioco: Thauvin pesca Karlstrom che solo davanti a Reina manda alto con un tocco sotto, azione vanificata dalla bandierina dell'assistente21:19

30' Lucca cerca l'imbucata per Zemura, chiude la retroguardia del Como21:18

27' Riprende il gioco, possesso Udinese21:15

25' Cooling break, gioco fermo per permettere alle squadre per recuperare le energie21:13

23' Pasticcia Cutrone al limite dell'area dopo un buon recupero alto del Como21:11

21' Kempf anticipa Lucca sul tocco di Ehizibue, si salva la difesa del Como21:09

17' OCCASIONE COMO! Cross di Iovine dalla destra, Okoye in tuffo allontana con una mano. Arriva poi Da Cunha che conclude verso la porta mancando lo specchio!21:05

15' Errore di Zemura che crossa male da buona posizione, palla troppo profonda per Lucca che non può arrivarci21:03

14' Proteste da parte dell'Udinese, chiedeva un fallo Brenner su una ripartenza dei bianconeri. Lascia giocare Prontera21:02

12' Cross in girata di Strefezza, palla deviata in corner21:00

11' Diagonale velenoso di Ehizibue, Lucca prova a correggere in scivolata ma non arriva all'impatto con il pallone20:59

8' Contrasto tra Moreno ed Ehizibue, buono l'anticipo dell'esterno del Como20:56

4' Buona scelta di tempo di Belotti che stacca sul secondo palo, pallone che si spegne però sul fondo20:52

3' Anticipo decisivo di Kabasele che toglie la sfera dalla testa di Belotti20:51

2' Rischia l'Udinese, il Como ruba palla e si invola verso l'area bianconera. Alla fine l'azione sfuma anche per un fallo di mano in attacco della squadra di Fabregas20:50

SI PARTE! Inizia Udinese-Como, sono gli ospiti a muovere il primo pallone del match!20:48

Squadre in campo a Udine, tutto pronto per il fischio d'inizio!20:45

Le scelte di Fabregas: Dossena e Kempf formano la coppia centrale davanti a Reina, mentre Iovine e Moreno agiranno sugli esterni. Mazzitelli, Strefezza e Perrone in mediana, davanti il tandem Cutrone - Belotti supportato da Da Cunha20:04

Le scelte di Runjaic: senza lo squalificato Kamara, tocca a Zemura sulla corsia mancina. Confermato Ehizibue a destra, al centro con Lovric gioca Karlstrom mentre dietro il terzetto difensivo davanti a Okoye è composto da Kabasele, Bijol e Giannetti. In attacco Brenner e Thauvin alle spalle di Lucca20:03

FORMAZIONE UFFICIALE COMO: gli ospiti rispondono con un 4-3-1-2: Reina - Iovine, Dossena, Kempf, Moreno - Strefezza, Mazzitelli, Perrone - Da Cunha - Belotti, Cutrone20:01

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Okoye - Kabasele, Bijol, Giannetti - Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Zemura - Thauvin, Brenner - Lucca20:00

Alessandro Prontera della sezione di Bologna sarà il direttore di gara, mentre Baccini e Rossi saranno i suoi assistenti. Giua il quarto ufficiale, Pairetto e Chiffi al Var17:24

Approccio complicato alla Serie A per il Como di Cesc Fabregas, travolto alla prima dalla Juventus e uscito con un solo punto dalla trasferta di Cagliari. I biancoazzurri sono all terza trasferta consecutiva, alla luce dei lavori per l'adeguamento dello stadio Sinigaglia17:21

Inizio positivo della nuova Udinese di Runjaic, che dopo il buon punto all'esordio sul campo del Bologna ha vinto la prima in casa contro la Lazio. Stasera arriva il Como in quello che potrebbe essere uno scontro con una diretta concorrente per la salvezza, i bianconeri vogliono mantenere l'imbattibilità17:19