Alla Dacia Arena tutto pronto per Udinese-Napoli, diciasettesima giornata di Serie A.11:42

Sfida tra due squadra non in ottima forma e vogliose di riscatto: i friulani, in striscia negativa da cinque gare di campionato, affrontano i partenopei, capaci di ottenere un solo successo nello stesso lasso di tempo.11:44