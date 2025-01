Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Stadio Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori20:20 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Como, gara valida per la 20^ giornata di Serie A.20:20

Il girone di ritorno della Serie A comincia allo Stadio Olimpico di Roma, dove la Lazio cerca il riscatto, dopo la sconfitta per 2-0 nel derby della scorsa domenica. La squadra di Marco Baroni vuole tornare a vincere in casa, visto che in campionato non ottiene i tre punti tra le mura amiche dallo scorso 24 novembre (3-0 contro il Bologna). I biancocelesti hanno bisogno del successo per difendere il quarto posto in classifica e provare ad attaccare il terzo, occupato dall'Inter e al momento distante cinque punti.20:25

Vive un momento abbastanza positivo, invece, il Como, che nelle ultime cinque partite è stato sconfitto soltanto dall'Inter a San Siro, collezionando poi due vittorie e altrettanti pareggi. In trasferta, però, la squadra di Cesc Fabregas ha vinto una sola volta, il 24 settembre sul campo dell'Atalanta con il punteggio di 3-2. I lombardi, al sedicesimo posto in classifica, hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, al momento distante una sola lunghezza, ma con una partita da recuperare rispetto alle altre contendenti.20:29

FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con il 4-2-3-1: Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Tchaouna, Dele-Bashiru; Dia. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Hysaj, Tavares, Basic, Castrovilli, Noslin.20:31

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Como si schiera in campo con il 4-2-3-1: Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. A disposizione: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Belotti, Jack, Braunoder, Mazzitelli, Diao, Andrealli, Chinetti, Verdi.20:33

Tante assenze pesanti per Baroni, che perde per squalifica Zaccagni, Castellanos e Gila, mentre sono out per infortunio Patric, Vecino e Pedro. L'allenatore della Lazio opta per Lazzari e Pellegrini sulle corsie difensive, preferendoli rispettivamente a Marusic e Tavares, titolari contro la Roma. Tchaouna vince il ballottaggio con Noslin e dovrebbe partire in posizione centrale sulla trequarti, con Dele-Bashiru defilato sulla sinistra. Dia torna nel ruolo che ricopriva abitualmente prima di arrivare alla Lazio, quello di punta centrale.20:37

Sono tre, invece, i giocatori a cui deve rinunciare Fabregas: gli infortunati Sergi Roberto e Perrone e lo squalificato Goldaniga. Il catalano lancia subito tra i pali Butez, nuovo acquisto arrivato in settimana, preferendolo a Reina e Audero. La difesa è quella titolare, mentre a centrocampo agiranno Da Cunha ed Engelhardt, preferiti a Braunoder e Mazzitelli. Cutrone vince il ballottaggio con Belotti, mentre l'altro nuovo acquisto, l'attaccante esterno Diao, partirà dalla panchina.20:40

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma. Tra pochi minuti si concluderanno i festeggiamenti per i 125 anni della Lazio (compiuti ieri) e l'arbitro Paride Tremolada darà il via al match.20:41

In corso un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Fabio Cudicini.20:47

CALCIO D'INIZIO! Comincia Lazio-Como. Il primo pallone della partita è giocato dagli ospiti.20:48

3' Dia scarica all'indietro per Isaksen, che calcia d'interno di prima intenzione. Kempf si oppone e devia in corner.20:51

4' CHE OCCASIONE PER NICO PAZ! Rovella sbaglia il tocco per Lazzari, Fadera ruba palla e parte in contropiede imbucando per lo spagnolo, che a tu per tu con Provedel prova il pallonetto, ma colpisce male e il pallone termina sul fondo.20:52

6' PALO DI KEMPF! Calcio di punizione di Strefezza, che trova il compagno al centro dell'area della Lazio. Kempf colpisce di testa anticipando Provedel, ma il pallone finisce sul legno.20:54

9' Corner di Strefezza e colpo di testa di Nico Paz, che anticipa tutti, ma di testa non trova la porta.20:56

10' CI PROVA NICO PAZ! Transizione interessante del Como, con Da Cunha che porta palla fino ad arrivare sulla trequarti e apre a destra per lo spagnolo. Paz rientra sul sinistro e calcia sul secondo palo, ma non trova la porta.20:58

12' PROVEDEL PARA SU STREFEZZA! Fadera vince il duello fisico con Lazzari e scarica all'indietro per l'ex Lecce, che controlla e calcia forte con il destro. Provedel è attento e respinge.20:59

15' Ritmo molto alto in questo avvio di partita.21:03

17' Nico Paz resta a terra dopo un intervento duro di Gigot. Gioco fermo all'Olimpico.21:05

18' Si riprende a giocare con il Como momentaneamente in dieci uomini.21:05

20' Prima sostituzione per il Como. Non ce la fa Nico Paz, esordio in Serie a per Assane Diao.21:08

23' Van Der Brempt ferma Dele-Bashiru sulla fascia sinistra offensiva della Lazio. Fallo laterale per i biancocelesti.21:11

26' Dele-Bashiru scambia con Tchaouna, controlla di petto in area e prova a calciare sul primo palo, ma Dossena si oppone con il corpo e respinge.21:14

28' AMMONITO Marc Kempf per un intervento duro su Dia.21:16

30' Conclusione da fuori di Pellegrini. Butez si distende e blocca a terra.21:17

33' Giropalla prolungato del Como.21:21

34' GOL! LAZIO-Como 1-0! Rete di Boulaye Dia! Gigot anticipa Diao sulla trequarti offensiva biancoceleste e serve Guendouzi, il quale controlla e va subito in verticale da Dia. Il senegalese si gira, elude l'intervento di Kempf e calcia sul secondo palo, battendo Butez.



37' Calcio di punizione di Da Cunha, che batte nella zona di Provedel, il quale esce e blocca in presa alta.21:25

40' Lazzari allontana un pallone scomodo. Fallo laterale per il Como.21:28

43' Fallo di Guendouzi su Fadera e calcio di punizione per il Como.21:30

45' Concesso un minuto di recupero.21:33

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-COMO 1-0. Biancocelesti avanti con il gol di Dia.21:34

La Lazio va all'intervallo sul punteggio di 1-0, sfruttando l'unica vera occasione avuta, rispetto alle tante sprecate dal Como. La squadra di Fabregas, infatti, parte fortissimo, creando quattro palle gol nei primi 12 minuti, ma viene fermata dall'imprecisione di Nico Paz, dal palo colpito da Kempf e dalla parata di Provedel su Strefezza. Dopo aver rischiato tanto, la Lazio trova le distanze giuste e al 34' passa in vantaggio, con un ottimo recupero alto di Gigot, che serve Guendouzi, il quale verticalizza immediatamente per Dia, bravo a girarsi e a battere Butez sul secondo palo. Dopo il gol subito, il Como reagisce ma non riesce a rendersi nuovamente pericoloso.21:42

Da segnalare, nel Como, l'infortunio di Nico Paz, toccato duro da Gigot e costretto a lasciare il campo al 20' al nuovo acquisto Diao, ancora un po' fuori dal gioco del Como. Nella Lazio ottima la prova di Guendouzi e quella dei due interpreti della catena sinistra, Pellegrini e Dele-Bashiru.21:43

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Lazio-Como. Nessun cambio all'intervallo.21:53