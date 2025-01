Pagelle di Lazio-Como 1-1: Cutrone rimonta Dia. Tchaouna rovina tutto, Nico Paz ko, buona la prima per Diao

I top e flop di Lazio-Como, match della 20a giornata di Serie A. I biancocelesti si illudono, restano in 10 e subiscono la meritata rimonta degli azzurri.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Nel giorno del 125esimo compleanno, la Lazio non va oltre l’1-1 in casa contro il Como. I biancocelesti si illudono con la rete nel primo tempo di Dia, schierato da prima punta al posto dello squalificato Castellanos. Tuttavia, gli azzurri restano sul pezzo e anzi continuano a fare la partita. L’espulsione di Tchaouna apre spiragli interessanti agli azzurri che trovano così la forza del gol pari con Cutrone. Sorridono più i lombardi, chance sprecata per i capitolini.

Le scelte di Baroni e Fabregas

La Lazio vuole cancellare un derby che è finito abbastanza male, tra la sconfitta e la rissa finale con conseguente squalifica di Castellanos. Al posto del Taty, Baroni si affida a Dia con Tchaouna preferito a Noslin dal primo minuto per rimpiazzare Zaccagni. Il Como, invece, deve necessariamente badare al sodo e costruire il proprio percorso verso la salvezza. Nel 4-2-3-1 di Fabregas la novità è in porta con l’impiego del neo arrivato Butez al posto di Reina.

Entra Diao ma segna Dia

125 anni e non sentirli. La Lazio ha voglia di festeggiare il compleanno ma forse ha la mente un po’ distratta: anche così si spiegano le due palle gol in avvio del Como. Un potenziale episodio chiave è il contatto Gigot-Nico Paz con tanto di check del Var per possibile espulsione del difensore: alla fine il centrale francese se la cava e il trequartista sudamericano è costretto a uscire lasciando posto al neo arrivo Diao. A sbloccare il match è però Dia su assist di Guendouzi.

Tchaouna apre la strada alla beffa di Cutrone

Il Como vuole il pallone e la Lazio glielo lascia seguendo il piano gara del proprio allenatore. L’arbitro grazia Pellegrini che avrebbe meritato un secondo giallo ma non fa altrettanto con Tchaouna, ingenuo nell’intervento su Moreno. L’inferiorità numerica pesa: dopo tanta pressione offensiva i lombardi trovano il pari con il colpo di testa di Cutrone che inchioda Provedel. Nel finale entrambe provano a vincere offrendo un bello spettacolo ma nessuna prevale.

Top e flop della Lazio

Dia 6,5 Manca il Taty e ci pensa lui a non farne sentire l’assenza. Cala nella ripresa, quando non riesce a tenere palloni davanti ma anche per specifiche caratteristiche fisiche.

Guendouzi 6,5 Tanta quantità ma pure precisione nel servizio quando imbecca Dia nel gol dell'1-0. Certo, l'errore nel finale non si può trascurare ma è anche figlio delle energie spese in campo.

Gigot 6,5 Scelto per indisponibilità di titolare e prima riserva, sale in cattedra per personalità.

Rovella 6 Oggi è costretto più alla lotta che al governo e non è uno specialista in tal senso. Però tutto sommato si fa sentire.

Pellegrini 5,5 Ci mette più qualità del solito in fase di spinta, soffre però in fase difensiva. Ingenuo il fallo su Diao che avrebbe dovuto garantirgli il secondo giallo.

Tchaouna 5 Si può discutere sul rosso, però la partita di sacrificio che ha dovuto interpretare non è al momento nelle sue corde.

Top e flop del Como