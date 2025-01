Ciro Immobile omaggia la Lazio che compie 125 anni e si propone: "Voglio tornare per chiudere la carriera qui"

Dal tormentato addio alla capitale alla possibilità di tornare in Italia per vestire la maglia biancoceleste: gli auguri dell'attaccante al club presieduto da Claudio Lotito.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Nel giorno del 125° anniversario della Lazio, arriva anche l’omaggio di Ciro Immobile, simbolo del club biancoceleste che ha chiuso l’esperienza nella capitale la scorsa estate. Il centravanti originario di Torre Annunziata, oggi in forza al Besiktas, ha dedicato un pensiero ai suoi “vecchi” tifosi, non escludendo un suo ritorno a Roma al tramonto della sua carriera.

Compleanno Lazio, l’omaggio di Ciro Immobile

“La Lazio ti prende, ti avvolge come una mamma con il proprio figlio”, così Ciro Immobile ha sintetizzato il legame che unisce la sua famiglia alla società biancoceleste, trascinata per anni a suon di gol, prestazioni ed esultanze. È un giorno speciale per gli aquilotti, che oggi raggiungono un’altra cifra tonda, toccando quota 125 anni di storia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“125 anni sono un traguardo storico, importante ed emozionante“, ha ricordato l’attuale numero 17 del Besiktas, che non ha certo dimenticato la sua esperienza all’ombra dell’Olimpico. “La società è ricca di storia con presidenti, allenatori e giocatori e migliaia di tifosi che l’hanno amata e la amano – ha aggiunto –. Far parte di questa storia è motivo di orgoglio. Sono felice di far parte di questa storia, poche società al mondo ne hanno così tanta, i laziali devono esserne orgogliosi”.

Immobile: “Un post carriera? La priorità è la Lazio”

Dall’ultima logorante stagione, tra infortuni e scarsa chiarezza all’interno dello spogliatoio, alle lacrime nel giorno dell’addio. Quelle lacrime condivise con l’intera tifoseria biancoceleste, costretta a voltare pagina dopo l’offerta arrivata dalla Turchia, che ha convinto l’ex Juve a cambiare vita.

In futuro, però, è lo stesso Immobile a non escludere un ricongiungimento con il club presieduto da Claudio Lotito: “Se dovessi scegliere, per un post carriera, è ovvio che la mia priorità è la Lazio“, ha ammesso il bomber campano. “Mi capita di tornare a Roma, ho casa e credo che tornerò lì a vivere alla fine. Vorrei finire il mio percorso qui nel migliore dei modi”, ha ribadito guardando alla parentesi con il Besiktas.

“Poi, vorrei poter salutare la mia gente, è il mio chiodo fisso – ha sottolineato con un pizzico di amarezza –. Se ci sarà la possibilità di tornare ne sarei felice, chissà cosa mi riserva il futuro”. Più chiaro di così? Immobile aspetta solo una chiamata.

Immobile: “Il mio addio? Non ho mai dato la colpa a nessuno”

Ancora una volta, Ciro Immobile si è trovato costretto a far chiarezza sul suo addio e sulle radici della separazione con la Lazio: “Non ho mai dato la colpa a nessuno del mio addio. Quando sei stato in un posto tanti anni e ti hanno amato così tanto probabilmente fanno fatica ad accompagnarti alla porta”.

E infine, senza rancore, ha aggiunto: “Si deve avere l’intelligenza, quando ami così tanto una cosa, di capire quando è meglio farsi da parte. Prima che accada qualcosa di brutto che rovini il percorso bisogna dire è stato bello, ci rivediamo più avanti”.