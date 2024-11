Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:26

90'+4' FINISCE QUI! Vittoria in rimonta dell'Atalanta!14:25

90'+1' Cartellino giallo per Lookman che frena la ripartenza dell'Udinese14:21

90' Quattro minuti di recupero14:20

87' Quinto e ultimo cambio nell'Atalanta: non ce la fa Zaniolo, al suo posto Cuadrado14:18

86' Altro infortunio nell'Atalanta: si è fermato Zaniolo, probabile guaio muscolare per lui14:17

84' Ammonito Touré, intervento in ritardo su Ederson14:14

82' Cross di Bellanova sul secondo palo, Lookman anticipa di testa Ehizibue ma manda a lato14:12

78' Quinto cambio nell'Udinese: esce Davis, entra Iker Bravo14:08

77' Quarto cambio nell'Udinese: esce Giannetti, entra Abankwah14:07

74' OCCASIONE ATALANTA! Lookman punta a sinistra, palla dentro per Brescianini che controlla bene ma con il piede debole calcia alto!14:03

69' Corner per l'Udinese, uscita di Carnesecchi e tentativo di Karlstrom che però colpisce il compagno di squadra Giannetti14:00

68' Quarto cambio nell'Atalanta: esce Retegui, entra Zaniolo13:59

68' Terzo cambio nell'Atalanta: esce Samardzic, entra Brescianini13:58

67' Terzo cambio nell'Udinese: esce Thauvin, entra Lucca13:57

67' Secondo cambio nell'Udinese: fuori Kamara, dentro Zemura13:57

64' Ha preso fiducia ora l'Atalanta, iniziativa di Kossounou sulla sinistra, il suo cross è ribattuto in corner13:55

60' GOL! ATALANTA-Udinese 2-1! Autogol di Touré! Ancora decisivo il neo entrato Bellanova, cross basso al centro e deviazione sfortunata di Tourè che batte il suo portiere Okoye! Situazione rovesciata al Gewiss!



Guarda la scheda del giocatore Isaak Touré13:52

60' Primo cambio nell'Udinese: esce Lovric, entra Zarraga13:51

56' GOL! ATALANTA-Udinese 1-1! Gol di Pasalic! Pareggia la Dea con la ripartenza di Bellanova che appoggia al centro per Pasalic, il quale con il piattone buca Okoye insaccando sotto alla traversa!



Guarda la scheda del giocatore Mario Pasalic13:47

51' THAUVIN! Altra grande azione di Davis, appoggio al limite per Thauvin che chiama alla respinta Carnesecchi! L'azione riparte, Samardzic si fa rubare il pallone da Tourè, cross respinto ancora dal portiere dell'Atalanta e sempre Thauvin con il tocco sotto manda fuori di poco!13:42

50' Buona copertura di Giannetti che blocca l'avanzata sulla sinistra di Lookman13:40

46' Subito Bellanova accelera centralmente e serve Lookman, il suo tiro è respinto in fallo laterale13:37

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!13:36

46' Secondo cambio nell'Atalanta: esce Zappacosta, entra Bellanova13:35

L'Atalanta nel primo tempo ha perso per infortunio Djimsiti, sostituito da Ederson. Nel finale anche Zappacosta ha accusato un fastidio ed è da valutare in vista dei secondi 45 minuti13:25

Prestazione monumentale dell'Udinese nel primo tempo del Gewiss! La squadra di Runjaic mette alle corde l'Atalanta e già nei primi minuti sfiora il gol a più riprese colpendo anche una traversa con Payero. La Dea si mostra sporadicamente in avanti, il Var annulla il vantaggio di Lookman per offside ma nel finale di frazione un missile di Kamara fa andare i bianconeri a riposo in vantaggio. Gasperini dovrà cambiare qualcosa nella ripresa per neutralizzare la bellissima Udinese vista fin qui13:23

45'+4' FINE PRIMO TEMPO! Una grande Udinese fin qui, Atalanta sotto all'intervallo!13:21

45'+3' GOL! Atalanta-UDINESE 0-1! Gol di Kamara! Gran gol dell'esterno dei bianconeri che batte Carnesecchi con un missile mancino da fuori area! Troppa libertà concessa dall'Atalanta al giocatore dell'Udinese che ha avuto tutto il tempo di controllare il pallone, prendere la mira e colpire a botta sicura!



Guarda la scheda del giocatore Hassane Kamara13:20

45'+1' OCCASIONE ATALANTA! Kossounou stacca su corner, gran parata di Okoye col piede. Il pallone resta lì e Bijol è determinante nell'anticipare il tap in a porta sguarnita di Retegui!13:17

45' Tre minuti di recupero13:14

41' Tanti errori tecnici da parte dell'Atalanta in questo primo tempo13:11

39' Lovric si coordina al volo su un pallone vagante in area, tiro svirgolato e azione che sfuma13:09

36' Qualche problema per Ehizibue che lamenta un dolore all'occhio. L'esterno dell'Udinese dovrebbe comunque poter proseguire la gara13:07

35' Cross di Ruggeri a cercare Retegui, pallone intercettato da un difensore dell'Udinese che diventa facile preda di Okoye13:06

34' Rischia un autogol beffardo l'Udinese: ottima chiusura di Bijol in scivolata, la palla carambola su Kamara e termina poco lontano dal palo della porta di Okoye13:04

30' Mezz'ora di ritmi molto alti, grande prestazione fino a qui dell'Udinese, molto imprecisa l'Atalanta13:02

26' AVEVA SEGNATO DAVIS, ANNULLA DI BELLO! Rimessa laterale lunga battuta a centro area, Davis si libera della marcatura di De Roon con una leggera spinta e fulmina Carnesecchi. Di Bello fischia il fallo dell'attaccante dell'Udinese sul capitano dell'Atalanta12:57

26' Con questa sostituzione sarà De Roon presumibilmente a scalare nel terzetto difensivo12:55

24' Prima sostituzione nell'Atalanta: non ce la fa Djimsiti, entra al suo posto Ederson20:52

23' È rimasto a terra Djimsiti dopo il contrasto con Thauvin in occasione della circostanza precedente12:53

22' ANCORA UDINESE PERICOLOSA! Buon lavoro di Davis spalle alla porta, si inserisce Thauvin il cui mancino viene respinto in corner da Carnesecchi!12:52

20' Ancora Payero ci prova, dopo l'errore in costruzione di De Roon. Il tiro al volo dell'argentino è di facile lettura per Carnesecchi12:51

18' TRAVERSA UDINESE! Altro inserimento di Payero che scappa alle spalle di Kossounou, il centrocampista dell'Udinese dal vertice dell'area rientra sul destro e colpisce in pieno il montante!12:49

13' GOL ANNULLATO ALL'ATALANTA! Tiro di Ruggeri dal limite, Okoye respinge e Retegui si fa trovare pronto sul tap in. Il suo colpo di testa impatta però sulla schiena di Lookman che si trova in fuorigioco. Dopo l'iniziale convalida del gol, arriva il check del Var a ravvisare la posizione irregolare del numero 11 della Dea12:46

10' Partita bellissima fino a qui al Gewiss Stadium!12:40

8' A UN PASSO DAL VANTAGGIO L'UDINESE! Contropiede perfetto dei friulani, Lovric si ritrova a tu per tu con Carnesecchi il quale è bravo a respingere! L'azione non è finita, Lovric appoggia al centro per Davis e ancora Carnesecchi in tuffo salva la porta della Dea!12:39

7' RISPONDE L'ATALANTA! Tiro cross di Pasalic, Samardzic non ci arriva e Okoye respinge!12:38

6' SPRECA PAYERO! Cross di Kamara a centro area, Payero si inserisce perfettamente e si ritrova solo davanti a Carnesecchi ma sbaglia lo stop e la sfera sfila sul fondo! Grande chance sprecata dal centrocampista dell'Udinese!12:37

5' Corner per la Dea battuto da Samardzic, stavolta Retegui ci arriva di testa ma non inquadra lo specchio12:35

4' Si propone in avanti adesso l'Atalanta, Retegui non arriva all'impatto aereo sul cross di Ruggeri12:35

3' Inizio intraprendente da parte dell'Udinese, possesso palla fino a qui quasi interamente della squadra di Runjaic12:33

SI PARTE! È iniziata Atalanta-Udinese!12:30

Squadre in campo al Gewiss! Manca pochissimo al fischio d'inizio!12:28

Le scelte di Runjaic: panchina iniziale per Lorenzo Lucca, davanti la coppia offensiva è formata da Thauvin e Lucca. Kamara preferito a Zemura sulla sinistra, Ehizibue a destra con Lovric, Karlstrom e Payero a comporre la mediana. Davanti ad Okoye, il terzetto difensivo Giannetti, Bijol, Tourè11:48

Le scelte di Gasperini: turno di riposo per Ederson in mediana, al suo posto in coppia con De Roon la scelta ricade su Pasalic. Dietro, senza l'infortunato Kolasinac, il terzetto difensivo è completato da Kossounou, Hien e Djimsiti. Pesa davanti l'assenza di De Ketelaere, Retegui sarà il riferimento offensivo supportato da Lookman e Samardzic. Zappacosta e Ruggeri sugli esterni11:46

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: i friulani rispondono con un 3-5-2: Okoye - Giannetti, Bijol, Tourè - Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric, Kamara - Thauvin, Davis11:44

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: la squadra di Gasperini si schiera con un 3-4-2-1: Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri - Samardzic, Lookman - Retegui11:43

Dirigerà la sfida Di Bello della sezione di Brindisi, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti e dal quarto ufficiale Rutella. Al Var ci sono invece La Penna e Gariglio11:41

Nonostante le due sconfitte consecutive, resta fin qui molto positivo il cammino dell'esordiente Runjaic in casa Udinese. I friulani, al nono posto in classifica, cercano una vittoria esterna che manca dallo scorso 16 settembre a Parma. Da lì in poi quattro sconfitte, tre delle quali arrivate però con Roma, Milan e Juventus11:39

Sogna in grande l'Atalanta che con il roboante 3-0 rifilato al Napoli al Maradona ha conquistato la quinta vittoria consecutiva. In caso di tre punti anche con l'Udinese, la squadra di Gasperini salirebbe momentaneamente al primo posto in classifica proprio in compagnia della compagine partenopea, impegnata stasera nel big match contro l'Inter11:37

Benvenuti alla diretta di Atalanta-Udinese, gara valida per la 13' giornata del campionato di Serie A!11:34