Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:45

Un pareggio che non serve molto per gli obiettivi delle due squadre. Il Sassuolo si porta a 20 punti, a +2 dalla zona retrocessione, mentre il Torino a 33 lunghezze a -1 dalla Fiorentina, ora nona.22:45

Succede tutto nei primi minuti del primo tempo dove Pinamonti sblocca la gara e Zapata la riprende subito. Le due squadre creano molto gioco, ma concludono poco a rete e nella ripresa, con i minuti che passano, il ritmo cala e la partite si spegne, fino all'ultima azione dove ancora Zapata di testa sfiora la rete della vittoria per i granata.22:43

Cambi nel Sassuolo, Doig non riescew a finire la gara, al suo posto Ferrari.22:39

Cartellino giallo per Vlasic.22:34

Sostituzione nel Sassuolo, entra Mulattieri per Pinamonti.22:33

Entra Sazonov per Lovato.22:28

Altri due cambi nel Torino, Vojvoda per Bellanova.22:28

Cartellino giallo per Tameze, fallo su Thorstvedt in mezzo al campo.22:27

Ci prova ancora Laurienté che si sposta la palla sul sinistro e prova la conclusione sul primo palo da posizione defilata. Milinkovic Savic devia in angolo.22:25

Entra il neo-acquisto Okereke per Sanabria.22:17

Nel Torino, Ricci per Ilic.22:17

Entra Defrel per Bajrami.22:16

Primi cambi nel Sassuolo, Racic per Lipani.22:16

Cartellino giallo per Lovato, entrata dura in mezzo al campo.22:10

Lazaro per Ilic, stop e conclusione da fuori area. Palla alta sopra la traversa.22:05

Laurienté riceve palla sulla trequarti e prova a mettere un pallone teso in area, Pinamonti non riesce ad intervenire.22:01

Molto possesso palla da parte del Torino in questo avvio di ripresa. Il Sassuolo pensa a difendersi.21:54

Partita intensa e con un buon ritmo, si parte subito fortissimo con il Sassuolo che si porta avanti con un colpo di testa di Pinamonti. Passano pochi minuti e Zapata riporta la situazione in parità. Le due compagini provano a trovare la seconda rete, me le difese reggono.21:32

Prova l'incursione in area Laurienté ma controlla male e la palla sfuma sul fondo.21:23

Cartellino giallo per Doig, entrata in ritardo su Bellanova.21:18

Ancora Bellanova che prova lo scatto sulla destra, cross teso in mezzo, Vlasic la tocca ma Erlic riesce a deviarla in angolo.21:14

Calcio d'angolo per il Sassuolo, Bajrami crossa in area, Matheus Enrique prova un tiro cross, ma Djidji è attento e spazza.21:08

Rodríguez dopo aver provato a strigere i denti, non ce la fa a continuare, al suo posto Masina.21:05

9'

GOL! Sassuolo - TORINO 1-1! Rete di Zapata. Bellanova parte in velocità sulla destra, pallone morbido in area dove Zapata arriva prima di tutti e la piazza di piatto in rete.



Guarda la scheda del giocatore Duván Zapata20:55