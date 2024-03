Grazie per aver seguito la diretta di Fiorentina-Roma 2-2 e arrivederci ai prossimi impegni della Serie A Tim 2023-24.22:47

Nel prossimo turno di campionato, la Fiorentina sarà di scena in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta, per un match in programma domenica 17 marzo 2024 dalle ore 18:00. Nella stessa giornata e con identico orario di inizio, la Roma ritroverà invece il pubblico amico dell'Olimpico ospitando il Sassuolo. 22:47

Rimpianti enormi per la Fiorentina, complice anche il rigore sbagliato da capitan Biraghi, e un punto a testa in questo posticipo domenicale del 28° turno di Serie A. Roma che sale a 48 punti in classifica, accorciando a meno tre dal Bologna, Viola che si porta invece a un solo punto di distanza dal Napoli nella lotta per il settimo posto. 22:45

90'+6' FINISCE QUI. Fiorentina-Roma 2-2. Pareggio a tempo quasi scaduto di Llorente, che strozza in gola l'urlo dei tifosi fiorentini e regala un punto del tutto insperato ai giallorossi.22:43

90'+5' GOL! Fiorentina-ROMA 2-2! Rete di Diego Llorente. Cross di Pellegrini dalla destra, Ndicka fa un ottima sponda aerea e Llorente si inventa un destro di controbalzo stupendo da posizione defilata in area, trovando l'incrocio sul palo lontano.



90'+3' SPAZIO PER BARAK. Dentro ache Antonin, il quale rileva quello che, almeno per ora, è il match-winner di questo posticipo, ossia Mandragora. 22:39

90'+3' ECCO ANCHE ARTHUR. Gli lascia il posto un buon Lopez, schierato da titolare proprio per qualche piccolo problema fisico patito dal centrocampista brasiliano. 22:38

90'+1' OUT BELOTTI. Applauditissimo il grande ex di serata, ora spazio per M'Bala Nzola.22:38

90'+1' Saranno quattro i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Fiorentina e Roma. Mister Italiano prepara altri tre cambi. 22:37

90' Ci prova Pellegrini, blocca Terracciano. Conclusione velleitaria dalla distanza per il numero sette giallorosso, che non riesce a impensierire l'estremo difensore della Viola. 22:37

89' Serie di cross e contro-cross per la Roma, con la Fiorentina schiacciata nella sua trequarti e molto attenta nel posizionamento all'interno della propria area di rigore. Qui buona chiusura di Kayode, che riesce ad allontanare. 22:37

86' Crampi per Ranieri, il quale si accascia a terra e ha bisogno dell'intervento dei compagni. Il direttore di gara Massa fa segno che considererà questo piccolo problema ai fini del recupero. 22:33

85' Cinque minuti più recupero alla fine di questo posticipo domenicale del 28° turno di Serie A Tim 2023-24. Fiorentina sempre avanti 2-1, ma Roma che vuole ottenere almeno il pareggio in extremis. 22:32

82' Mister Italiano è una furia nella sua area tecnica: continua a dare indicazioni ai suoi giocatori e a chiedere maggiore intensità a tutta la squadra. De Rossi più compassato, nonostante la sua Roma sia sotto nel punteggio. 22:29

81' SVILAR PARA IL RIGORE DI BIRAGHI. Rincorsa breve per il capitano della Viola, che si fa però ipnotizzare dal portiere giallorosso. Ottimo l'intervento di Svilar alla sua destra, ma calciato comunque male il penalty.22:28

80' DOPPIO CAMBIO ROMA. Fuori pure Angelino, al suo posto c'è Leonardo Spinazzola. 22:26

80' Rigore Parato Mile Svilar22:26

80' OUT PAREDES. Esce proprio l'autore del fallo da rigore, al suo posto spazio per Lorenzo Pellegrini. 22:26

78' RIGORE PER LA FIORENTINA. Imbucata di Bonaventura per Belotti in area, col numero 20 che circumnaviga Paredes e viene trattenuto per la maglia. Nessun dubbio per il direttore di gara, Massa fischia prontamente il penalty a favore della Viola. 22:25

78' CAMBIO VIOLA. Esce tra gli applausi un ottimo Sottil, sicuramente uno dei migliori in campo, entra invece Joseph Alfred Duncan.22:24

77' Cross di Sottil dalla sinistra, dopo altra manovra avvolgente dei padroni di casa. Stavolta il numero 7 non riesce però a imprimere la giusta forza nel suo traversone, così Svilar è comodo nell'uscita alta. 22:24

76' GIALLO PER BALDANZI. Il numero 35 giallorosso evita una pericolosa ripartenza della Viola a centrocampo, trattenendo per la maglia Bonaventura. Nessun dubbio per Massa nell'estrarre il cartellino. 22:22

74' Presenza numero 100 - tra tutte le competizioni - con la maglia giallorossa per Zalewski. L’esterno giallorosso, cresciuto nelle giovanili, debuttò il 6 maggio 2021 in Europa League contro il Manchester United.22:21

74' OUT ANCHE EL SHAARAWY. Cambia due terzi dell'attacco mister De Rossi, decidendo di dare spazio a Nicola Zalewski. 22:20

73' CAMBIO ROMA. Esce Dybala, forse un piccolo problema muscolare, dentro Tommaso Baldanzi.22:19

71' Punizione praticamente dal vertice destro dell'area di rigore avversaria per la Roma. Paredes calcia col destro a giro e trova la deviazione aerea di Cristante, il quale non riesce però a inquadrare la porta di Terracciano. 22:18

69' GOL! FIORENTINA-Roma 2-1! Rete di Rolando Mandragora. Cross stupendo dalla sinistra di Biraghi, con Huijsen che gli lascia troppo spazio. Palla a centro area, sponda di testa di Belotti e Mandragora può stoppare di petto nell'area piccola prima di bucare Svilar da due passi.



68' AMMONITO NDICKA. Intervento duro del numero cinque giallorosso, che travolge Belotti e diventa così il quarto giocatore romanista a beccarsi un cartellino giallo in questa sfida. 22:15

66' Adesso è assedio totale della Roma, coi padroni di casa rinchiusi nella loro trequarti di campo. Huijsen fondamentale sull'out di destra, sia perché sta tenendo molto basso Sottil, ma pure perché capace di destreggiarsi benissimo nel fraseggio giallorosso. 22:13

64' AMMONITO MILENKOVIC. Entrata in ritardo a centrocampo su Aouar, il numero quattro della Fiorentina si lamenta ma Massa non ha dubbi e, oltre a fischiare fallo, estrae pure il cartellino. 22:11

63' Altro gran cross di Angelino, adesso scatenato sulla fascia sinistra, ma stavolta Huijsen commette fallo su Bonaventura nel tentativo di colpire di testa verso la porta della Viola. 22:10

61' Cristante sfiora il 2-1. Cross clamoroso d'esterno sinistro da parte di Angelino, palla che arriva nell'area piccola e per un soffio Cristante non riesce a deviare in rete, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutto il Franchi. 22:08

58' GOL! Fiorentina-ROMA 1-1! Rete di Houssem Aouar. Eccolo qui lo spunto di Dybala: cambio di passo straordinario, entrata in area e scarico per Angelino. Quest'ultimo cross al centro, palla deviata e che si impenna, diventando così buona per il colpo di testa da due passi di Aouar. L'ex Lione infila all'incrocio con l'incornata.



58' AMMONITO BONAVENTURA. Il numero cinque della Viola rifila un calcetto a Paredes con palla lontana e si prende così il cartellino giallo.22:04

57' Contropiede della Fiorentina in superiorità numerica, ma Ikoné sbaglia l'apertura per Kayode dopo 50 metri di corsa palla al piede. Sugli sviluppi dell'azione, a terra Paredes. 22:03

54' Roma che sta provando ad alzare sensibilmente il proprio baricentro, schiacciando così la Fiorentina nella sua metà campo. Qui Dybala guadagna una punizione interessante, da posizione centrale ma molto distante dai pali avversari. 22:01

52' Molto opaco Dybala stasera, anche se l'argentino ci ha sempre abituato a giocate clamorose pure nelle sue serate non proprio di gala. Prova invece a crescere El Shaarawy sull'out di sinistra. 21:59

50' TERRACCIANO SALVA IL RISULTATO. Trama offensiva della Roma che si sviluppa a sinistra, con El Shaarawy che arriva sul fondo e mette in mezzo un cross rasoterra. A rimorchio arriva Cristante, il quale calcia forte sul primo palo trovando però l'ottima risposta del portiere viola. 21:57

49' Riprende il prolungato possesso palla della Roma, che già nel primo tempo aveva dominato in questa statistica (61% contro il 39% della Viola), ma che fatica comunque ad arrivare dalle parti di Terracciano. 21:56

47' Belotti pericoloso. Subito calcio d'angolo per i padroni di casa, con Biraghi che calcia all'altezza del dischetto e trova il numero 20. Belotti gira di testa, ma non riesce a inquadrare lo specchio. 21:53

47' COMINCIA LA RIPRESA. Fiorentina-Roma 1-0. Fischio del direttore di gara, il signor Massa, e la Viola riparte col tocco di Belotti nel cerchio di centrocampo. 21:52

46' CAMBIO FIORENTINA. Esce a sorpresa Gonzalez, al suo posto c'è ora spazio per Jonathan Ikoné. 21:51

Difficile ipotizzare sostituzioni in casa viola, anche perché la Fiorentina sta giocando benissimo e sembra vantare un'ottima condizione fisica dei suoi giocatori chiave: Gonzalez, Kayode e Sottil. Discorso diverso invece per la Roma, che deve pure fare i conti con due giocatori ammoniti (Huijsen e Paredes) oltre che con evidenti difficoltà tattiche. 21:36

Risultato ampiamente meritato per la Viola di mister Italiano, che in altre tre occasioni è andata vicinissima al 2-0 e si sta dimostrando padrona assoluta del campo qui al Franchi. Roma in sofferenza, incapace di andare al tiro verso la porta di Terracciano dopo il tentativo di Lukaku al 5' e di reagire in seguito all'1-0 siglato da Ranieri. 21:40

45'+2' FINE 1° TEMPO. Fiorentina-Roma 1-0. Prima metà di gara dominata dalla Viola, che è avanti grazie alla rete di Ranieri al 18'. 21:34

45'+1' Ci sarà un minuto di recupero nel primo tempo di questo posticipo tra Fiorentina e Roma. Avanti 1-0 la Viola con enorme merito. 21:33

45' AMMONITO HUIJSEN. Sottil scatenato e immarcabile sull'out di sinistra. Qui riceve, rientra e salta il neo entrato, costringendolo a spendere fallo e beccarsi il cartellino giallo.21:33

42' Bel movimento di Aouar tra le linee, su suggerimento di Ndicka, ma l'ex Lione è partito con un filo d'anticipo e viene così pescato in posizione di offside. Calcio di punizione per la Fiorentina al limite della sua area. 21:29

40' Solo e soltanto Fiorentina. Gonzalez lancia Bonaventura, il quale si allarga un po' a destra dopo essere entrato in area e calcia verso il primo palo. Ndicka nuovamente perfetto in chiusura: è il secondo grande intervento difensivo per il numero cinque giallorosso. 21:27

38' PAREDES SALVA SULLA LINEA! Altro cross dalla sinistra di Biraghi, Belotti svetta sul secondo palo ma non impatta col pallone: sfera che resta comunque lì e il numero 20 ci prova al volo d'esterno sinistro, superando Svilar ma non Paredes, il quale respinge sul secondo palo. 21:26

37' AMMONITO PAREDES. Cartellino giallo pure per il centrocampista argentino, che sbraccia con un po' di frustrazione un avversario dopo il grande recupero di Kayode sulla trequarti romanista.21:24

35' SOTTIL SFIORA IL 2-0! Fiorentina padrona del campo e con ritmi altissimi. Cross dalla sinistra, sponda aerea di Belotti per il numero sette che, a centro area, gira con la frustata di testa e sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Svilar. 21:22

34' Kayode si perde Dybala tra le linee e l'argentino inventa per Aouar. Quest'ultimo entra in area da sinistra e prova il destro a giro sul palo lontano, ma ne esce una via di mezzo tra un tiro e un cross che non può impensierire Terracciano. 21:21

33' ESCE MANCINI. Mister De Rossi costretto al cambio per evitare che il suo capitano commetta un altro fallo e venga così espulso. Spazio per Dean Huijsen, fischi del Franchi all'uscita di Mancini.21:20

31' Ancora Fiorentina pericolosa. Sottil lancia Biraghi, il quale va al cross dalla sinistra e cerca Belotti sul primo palo. Il numero 20 tenta la deviazione in spaccata, ma Ndicka copre benissimo e concede soltanto calcio d'angolo. 21:19

30' Roma che fatica molto a liberare giocatori davanti a Terracciano, provando con cross di Angelino che vengono però letti benissimo dalla retroguardia della Viola. Paredes finora impalpabile tra le file giallorosse. 21:18

27' Altro fallo di Mancini, stavolta su Belotti, e nuove proteste del Franchi. Prezioso il lavoro spalle alla porta del numero 20, mentre il capitano giallorosso rischia la seconda ammonizione. 21:14

26' Sempre e solo Fiorentina. Altro cross dalla destra per i padroni di casa, con Sottil che taglia bene sul primo palo ma non riesce a deviare in gol. Svilar bravo a fare sua la sfera con un'ottima presa a terra. 21:13

24' Svilar dice no a Belotti. Errore in fase di costruzione per Cristante, Bonaventura recupera palla e lancia in area Belotti. Il grande ex di questo posticipo calcia sul primo palo da posizione defilatissima, trovando la pronta risposta del portiere giallorosso. 21:11

23' Mandragora sfiora il 2-0! Schema su punizione, con Bonaventura che imbuca per Gonzalez, il quale a sua volta trova in orizzontale al limite Mandragora. Il numero 38 della Viola calcia di prima col mancino a giro, ma non trova lo specchio. 21:10

22' Dybala spesso bassissimo, fino al limite della sua area di rigore, per agire anche da playmaker basso e cominciare lui le azioni offensive della Roma. Si alza così Aouar, ma i giallorossi per ora perdono un raccordo fondamentale tra centrocampo e attacco.21:09

20' Cross di Angelino dal vertice destro dell'area di rigore, con palla spizzata e che diventa interessante sul secondo palo. Mandragora ottimo nel chiudere in angolo anticipando Aouar. 21:07

18' GOL! FIORENTINA-Roma 1-0! Rete di Luca Ranieri. Angolo dalla destra di Biraghi, Gonzalez spizza di testa sul primo palo e prolunga così a centro area, dove sbuca il difensore che batte Svilar con un'incornata da due passi. Secondo gol in campionato per Ranieri.



Guarda la scheda del giocatore Luca Ranieri21:06

17' Ci prova Dybala dal limite. Su sponda un po' goffa di Lukaku, che forse avrebbe voluto agganciare il lancio dalle retrovie, l'argentino prova il sinistro di controbalzo ma non trova lo specchio della porta difesa da Terracciano. 21:04

15' Serie di cori e sbandierate in memoria e ricordo del compianto Davide Astori, con uno striscione esposto in Curva Fiesole a celebrare l'ex difensore viola scomparso il 4 marzo 2018. 21:03

13' Altro fallo di Mancini su Sottil e il Franchi rumoreggia perché vorrebbe il secondo cartellino giallo ai danni del difensore giallorosso. Il direttore di gara Massa redarguisce Mancini, ma nessuna ammonizione. 21:00

11' Nuova fase di possesso palla prolungato per i padroni di casa, con Belotti molto attivo sul fronte offensivo e un Kayode già fattore sulla fascia destra. Biraghi prova l'imbucata per Belotti, ma dosa male la forza del tracciante e Svilar ha vita facile in uscita. 20:58

8' Pericoloso Gonzalez. Cross molto insidioso del numero 10, che cerca il taglio a centroarea di Bonaventura e non lo trova davvero per questione di centimetri. Svilar bravo a non farsi sorprendere dalla traiettoria del pallone e dalla mancata deviazione di Bonavantura a due passi da lui. 20:56

7' Sugli sviluppi del calcio di punizione eseguito da Biraghi, Ranieri prova una rovesciata da posizione defilatissima, trovando comunque una deviazione fortuita di Ndicka e conquistando così un corner. 20:54

6' AMMONITO MANCINI. Fallo tattico del capitano giallorosso, che frena Sottil con le maniere forti e gli impedisce di prendersi la linea di fondo per poi andare al cross.20:53

5' Lukaku impegna Terracciano. Angelino viene dentro al campo palla al piede e serve Dybala, il quale scarica per Lukaku al limite. Il destro dell'ex Inter è una rasoiata potente sul primo palo, ma l'estremo difensore viola non si fa sorprendere e respinge di piede. 20:52

3' Possesso prolungato della Fiorentina, con mister Italiano che chiede calma ai suoi giocatori in queste prime fasi del match. Lo schieramento della Roma in fase di possesso sembra invece un 3-5-2 con Angelino molto alto a destra e Aouar a fare un po' il trequartista.21:07

2' Lancio di Aouar per la profondità di Angelino, il quale scappa alle spalle della difesa viola e calcia di controbalzo da posizione defilatissima. Palla alta, ma primo squillo offensivo della Roma. 20:49

1' INIZIA Fiorentina-Roma, fischio di Massa e si può partire qui al Franchi. Calcio d'inizio battuto dagli ospiti, in divisa total white. Classico completo viola, con inserti e numeri bianchi, invece per i padroni di casa. 20:47

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Franchi. A dirigere questo Fiorentina-Roma sarà Davide Massa (sezione di Imperia), coadiuvato da Filippo Meli (Parma) e Stefano Alassio (Imperia). IV Ufficiale Daniele Rutella (Enna), VAR Fabio Maresca (Napoli) e AVAR Simone Sozza (Seregno).20:27

Ben 194 i precedenti ufficiali tra Fiorentina e Roma, con 67 vittorie dei giallorossi, 60 della Viola e 67 pareggi. Dall’arrivo di De Rossi in panchina, il club romanista ha conquistato sei vittorie su sette sfide di campionato, segnando ben 20 gol e incamerando 18 punti sui 21 disponibili: nello stesso intervallo di gare, soltanto Inter (21) e Bologna (19) hanno fatto meglio dei giallorossi.20:27

Mister De Rossi conferma nove degli 11 giocatori che avevano cominciato nella trasferta di Monza. Un cambio in difesa, con Llorente che prende oggi il posto da titolare a Kristensen, e uno a centrocampo, poiché Aouar viene preferito a Pellegrini dal primo minuto. Davanti solito tridente, con Dybala faro tecnico di questa Roma.20:27

Mister Italiano mantiene il modulo (4-2-3-1) che aveva iniziato la scorsa sfida di campionato contro il Torino. Confermato il pacchetto difensivo, ma oggi centrocampo a due con Mandragora regista e davanti tridente a supporto della punta di riferimento, ossia Belotti. Si rivede Sottil in questo tridente, confermati invece Bonaventura e Gonzalez.20:33

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma risponde invece con un modulo speculare (4-3-3) formato da: Svilar – Llorente, Ndicka, Mancini, Angelino - Cristante, Paredes, Aouar - Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Pellegrini, Spinazzola, Celik, Bove, Baldanzi, Zalewski, Azmoun, Karsdorp.20:26

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina comincia questo posticipo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Terracciano - Kayode, Ranieri, Milenkovic, Biraghi - Lopez, Mandragora - Sottil, Bonaventura, Gonzalez - Belotti. All. Italiano. A disposizione: Vannucchi, Martinelli, Quarta, Parisi, Faraoni, Comuzzo, Dodo, Duncan, Barak, Arthur, Infantino, Castrovilli, Ikoné, Nzola.20:32

La Roma vanta una striscia aperta di tre successi consecutivi in campionato ed è reduce dal roboante 4-0 rifilato al Brighton nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Giallorossi che, con una vittoria in questo posticipo, potrebbero portarsi a ridosso del quarto posto, attualmente occupato dal Bologna con 51 punti.20:25

La Fiorentina non perde da tre giornate in Serie A (due pari, una vittoria) e, in casa, ha finora conquistato 26 dei 39 punti disponibili, grazie a otto vittorie, due pareggi e soltanto tre k.o. Battendo la Roma questa sera, la Viola scavalcherebbe il Napoli al settimo posto; in caso contrario, potrebbe essere superata in classifica dalla Lazio.20:25

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina e Roma, gara valida per la Giornata 28 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.20:24