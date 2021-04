L'Udinese ospita alla Dacia Arena la formazione granata, quartultima in classifica ma con una gara in meno. I padroni di casa, nonostante le due sconfitte di misura contro Lazio e Atalanta, si trovano vicini alla "quota salvezza" dei 40 punti. Torino, invece, in ripresa dopo l'incoraggiante pareggio nel derby della Mole contro la Juventus, ma ancora invischiati nella lotta per non retrocedere.20:00