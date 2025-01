Tete Morente può dare il via alla ripartenza, non ha però compagni a supporto e ritorna saggiamente da Dorgu.16:17

Si chiude dopo 180'' addizionali la prima frazione di gioco al Castellani, parziale che sorride momentaneamente al Lecce. Giallorossi che sbloccano subito il match al minuto 6' con Morente, che sfrutta l'assist di Pierotti e batte Seghetti, poi al minuto 11' è Krstovic a ricevere da Morente stesso ed a siglare lo 0-2 sotto la traversa. Segue una frazione a conduzione principalmente ospite, nonostante i tentativi di Sebastiano Esposito l'Empoli non trova la via del gol che avrebbe accorciato le distanze. Unica tegola del match è la prematura uscita dal campo di Ismajli, che dopo un contrasto di gioco è costretto a chiedere il cambio.15:54

ECCO GRASSI! Esposito serve al centro dell'area un invitante suggerimento, Grassi colpisce ma in maniera imprecisa e non inquadra lo specchio.15:37

Fallo di Baschirotto ai danni di Esposito, panchina casalinga che richiede l'ammonizione ma Chiffi sceglie la via della clemenza, solo richiamo verbale per il numero 6 del Lecce.15:25

Non ce la fa Ismajli che resta a terra, pronto il cambio per il centrale difensivo di D'Aversa.15:23

OCCASIONISSIMA KRSTOVIC! Da una chance azzurra andata in fumo parte il contropiede ospite, Krstovic si proietta a tu-per-tu con Seghetti, tenta il piattone ma l'estremo empolese non si fa ipnotizzare e chiude in corner. Batterà Helgason.15:22

GOL! GOL MORENTE! Empoli-LECCE: 0-1. La sbloccano i giallorossi al minuto 6', la firma è quella di Tete Morente! Dopo una percussione di Pierotti, che penetra in area avversaria, lo scarico giunge sui piedi di Tete Morente che a tu-per-tu con Seghetti non sbaglia e porta i suoi in vantaggio. Lecce in avanti, assist servito da Santiago Daniel Pierotti.



