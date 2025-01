Un altro pareggio per la Juventus, che non riesce a lasciarsi alle spalle il momento negativo e resta a -3 dalla Lazio. Non riesce a ritrovare il successo neanche il Torino, che guadagna un punto sul terz'ultimo posto

Derby molto combattuto dove succede tutto nel primo tempo. Bianconeri avanti con il mancino di Yildiz dal limite, pareggio granata nel finale grazie al gran gol di Vlasic. Nella ripresa tanto agonismo e ribaltamenti di fronte, le occasioni maggiori sono della squadra di Thiago Motta (espulso insieme a Vanoli) con Yildiz, Nico Gonzalez e Koopmeiners.