Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori12:02 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina e Cagliari, gara valida per la Giornata 24 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Franchi di Firenze.12:02

La Fiorentina arriva a questa sfida dopo due sconfitte di fila e, nel 2024 in campionato, ha conquistato soltanto un punto (2-2 contro l’Udinese) su 15 disponibili. Avvio di anno da incubo per la Viola, che in casa vanta però un buonissimo ruolino di marcia, avendo conquistato 20 punti (su 33) e nonostante il k.o. contro l’Inter (0-1) nell’ultima al Franchi prima di oggi.12:02

Il Frosinone è invece reduce dal k.o. casalingo contro il Milan (2-3) e da cinque sconfitte nelle ultime sette giornate di campionato. Lontano dallo Stirpe, i giallazzurri hanno finora conquistato soltanto tre punti (frutto di altrettanti pareggi) e, al pari di Cagliari e Lecce, non hanno mai vinto in trasferta in questo massimo campionato. Frosinone per ora cinque lunghezze sopra le zone calde.12:02

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si schiera con un 4-2-3-1 formato da: Terracciano - Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Kayode - Mandragora, Duncan - Ikoné, Beltran, González - Belotti. All. Italiano. A disposizione: Martinelli, Vannucchi - Comuzzo, Faraoni - Arthur, Bonaventura, Barak, Comuzzo, Infantino, Lopez - N'Zola, Sottil. 12:11

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone risponde invece con un 4-3-3 in cui figurano: Turati-Valeri, Monterisi, Okoli, Gelli-Mazzitelli, Barrenechea, Harroui-Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Frattali-Lirola, Romagnoli-Brescianini, Garritano, Reinier-Baez, Caso, Cheddira, Ibrahimovic, Kvernadze.12:11

Mister Italiano è obbligato a cambiare qualcosa rispetto all’11 che aveva cominciato la trasferta di Lecce. Out per infortuni Castrovilli e Dodo, squalificato Ranieri e così torna titolare al centro della difesa Milenkovic. Duncan-Mandragora i due mediani, Bonaventura e Sottil iniziano dalla panchina. Sempre tre giocatori a supporto dell’unica punta, che stavolta è il neoarrivato Belotti.12:11

Mister Di Francesco deve invece fare i conti con moltissime assenze nel reparto arretrato e così schiera Valeri da titolare nei quattro di difesa al posto di Zortea. Solito 4-3-3 e nel tridente offensivo, come contro il Milan, c’è Seck con Soulé pronto ad agire ai fianchi di Kaio Jorge. Confermatissimi anche i tre interpreti a centrocampo.12:11

Come già anticipato, il Frosinone è una delle tre squadre (anche Cagliari e Lecce) ancora a caccia della vittoria in trasferta in questo campionato. Singolarmente, l’ultimo successo dei ciociari fuori casa in Serie A è arrivato proprio sul campo della Fiorentina (1-0), il 7 aprile 2019, con gol decisivo di Daniel Ciofani all’84° minuto.12:12