All’Olimpico, va in scena la sfida tra Roma e Bologna, incontro valevole per la trentesima giornata di Serie A.17:32

Fonseca conferma il modulo 3-4-2-1 optando per un ampio turnover in vista dell’impegno decisivo di giovedi prossimo contro l’Ajax. Il reparto offensivo è sulle spalle di Borja Mayoral supportato sulla trequarti da Carles Perez e Pedro. In mezzo al campo, vengono scelti Diawara e Villar con Bruno Peres e Reynolds sulle fasce. In difesa, l’allenatore dei giallorossi conferma Mancini affiancato da Fazio e Ibanez.17:36