LIVE ATALANTA - GENOA 2-0 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Ammonito Veloso per gioco scorretto

Gol di Gosens annullato per fuorigioco di Zapata, che in posizione irregolare aveva coperto la visuale a Radu

L'Atalanta ha preso in mano le redini del match, Genoa chiuso

Fallo in attacco di Lapadula, riparte l'Atalanta

21'

Problemi fisici per Romero, che per ora resta in campo