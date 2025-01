Da Venezia - Inter é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!16:57

90'+5' FINISCE VENEZIA - INTER! 0-1 il finale!16:55

90'+4' Inter che guadagna secondi, Venezia che non riesce a recuperare il pallone.16:55

90'+2' OCCASIONE VENEZIA! Conclusione potente di Pohjanpalo, Sommer si trova la palla in mano!16:53

90'+1' Quattro i minuti di recupero.16:51

90' Inter che ora non ha fretta, mettendo in ghiaccio la partita con il possesso palla.16:51

88' Sostituzione VENEZIA: esce Hans Nicolussi Caviglia, entra Cheick Oumar Conde.16:50

88' Sostituzione VENEZIA: esce Francesco Filippo Zampano, entra Christian Lund Gytkjær.16:49

87' Doppio dribbling e cross di Darmian, palla troppo lunga per tutti. Crampi per il difensore.16:47

85' Venezia che spinge, ora é l'Inter che si sta chiudendo con ordine.16:46

83' Sostituzione INTER: esce Nicolò Barella, entra Federico Dimarco.16:45

82' Proteste del Venezia per un tocco di mano di Zielinski in area, Piccinini dice che si puó continuare.16:43

81' Cross di Zampano, de Vrij salva i suoi anticipando Pohjanpalo sul primo palo.16:43

80' AMMONITO Hans Nicolussi Caviglia. Fallo tattico per fermare il contropiede di Frattesi. 16:40

78' Gioco fermo per fumogeni lanciati dai tifosi.16:39

76' Sostituzione INTER: esce Denzel Dumfries, entra Benjamin Pavard.16:37

76' Sostituzione INTER: esce Lautaro Javier Martínez, entra Marko Arnautović.16:37

76' FRATTESI! Tacco illuminante di Thuram, conclusione dell'ex Sassuolo che viene respinta da Idzes!16:36

74' Venezia vicinissimo al pareggio, Inter che sta rischiando.16:35

73' PALO DI BUSIO! Conclusione ad incrociare dell'americano, legno che salva l'Inter! Tap in non riuscito di Pohjanpalo, che era peró in fuorigioco.16:35

70' Sostituzione VENEZIA: esce Issa Doumbia, entra Bjarki Steinn Bjarkason.16:32

70' Sostituzione VENEZIA: esce Gaetano Pio Oristanio, entra John Yeboah Zamora.16:31

69' Lautaro con una difficile girata, palla debole che Stankovic blocca al petto.16:29

67' MIRACOLO DI STANKOVIC! Gran palla di Lautaro per Frattesi, conclusione a botta sicura che il portiere riesce a mettere in angolo!16:27

65' Inter che non cambia tatticamente ma sposta Zielisnki in mediana, con Frattesi che ha il compito di inserirsi sui vrchi lasciati dalle punte.16:26

63' Sostituzione INTER: esce Mehdi Taremi, entra Marcus Lilian Thuram-Ulien.16:23

62' Sostituzione INTER: esce Kristjan Asllani, entra Davide Frattesi.21:07

60' Cross di Happs respinto, Venezia che ora spinge.16:20

58' Venezia che sviluppa bene l'azione con Doumbia, pallone leggermente lungo per Busio.16:20

56' Inter che sta prendendo metri, dopo un ottimo inizio di secondo tempo del Venezia.16:17

53' TAREMI! Dopo una mischia in area, conclusione dell'ex Porto che termina a lato!16:14

51' Chiusura di Idzes che salva su Lautaro, dopo che l'argentino aveva concluso dal dischetto.16:11

50' MIRACOLO DI SOMMER! Colpo di testa ravvicinato di Doumbia, il portiere in due tempi blocca!16:10

49' Partito forte il Venezia: doppio angolo per i lagunari.16:10

47' ORISTANIO! Subito una conclusione del Venezia, palla alta dell'ex Cagliari!16:07

47' Nessun cambio nell'intervallo, si riparte con gli stessi che hanno finito la prima frazione.16:06

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:06

Venezia che ha provato la reazione ma ha faticato nel trovare l'occasione, laguanari salvati anche da uno Stankovic in ottima giornata.15:50

Inter in vantaggio con Darmian, abile ad insaccare il tap in vincente dopo la parata di Stankovic su Lautaro.15:50

45'+1' FINISCE VENEZIA - INTER! 0-1 il parziale, a segno Darmian.15:49

45' ASSLANI! Prima colpisce la barriera, poi di potenza manda alto!15:47

44' AMMONITO Francesco Filippo Zampano. Giallo per Zampano per il fallo su Taremi. 15:46

43' Taremi steso da Zampano al limite dell'area: punizione da posizione pericolosa per l'Inter.15:46

41' AMMONITO Kristjan Asllani. Intervento in ritardo su Oristanio, giallo per il mediano. 15:44

39' TAREMI! Bella trama dell'Inter al limite dell'area, un rimpallo facilita l'iraniano che calcia di potenza: palla alta.15:42

37' Carlos Augusto di testa prova la deviazione decisiva, Doumbia mette in angolo: si lamenta l'ex Monza per una trattenuta.15:39

36' LAUTARO! Conclusione ad incrociare dell'argentino, palla messa in angolo da Stankovic!15:38

33' CARLOS AUGUSTO! Conclusione al volo dell'esteno, palla alta!15:35

32' Taremi per il taglio di Carlos Augusto, respinta la conclusione.15:34

30' Venezia che sta crescendo con il passare dei minuti, Inter costretta a perdere metri.15:32

28' Doumbia si inserisce, scarica per Pohjanpalo che conclude ad incrociare: gran chiusura in scivolata di Bastoni.15:30

26' Sostituzione VENEZIA: esce Richie Sagrado, entra Haps.15:29

25' Problemi per Sagrado, che probabilmente dovrá essere sostituito.15:27

23' LAUTARO! Corpo a corpo tra il Toro e Sagrado, l'argentino riesce a concludere, chiude Stankovic.15:25

21' Sta faticando il Venezia a chiudere sulle fascie, con i quinti dell'Inter molto larghi e gli inserimenti continui dei terzi di difesa.15:23

20' TAREMI! Cross di Dumfries, conclusione potente al volo dell'iraniano che manda alto!15:23

19' Inter che continua a spingere, Venezia che fatica nella reazione.15:21

18' Gol che nasce dal gran controllo e tiro di Lautaro, peró fondamentale l'inserimento di Darmian che si trova nel posto giusto al momento giusto.15:19

16' GOL! Venezia - INTER 0-1! Rete di Matteo Darmian. Conclusione di Lautaro che Stankovic respinge, il difensore insacca il tap in decisive!



16' TAREMI! Conclusione da buona posizione, palla di poco a lato! Azione peró ferma pe run precedente fallo di Lautaro.15:17

15' Check del VAR per avvertire Piccinini che il giallo era per Oristanio e non Doumbia, la mezzala non ammonita.15:18

14' AMMONITO Gaetano Pio Oristanio. Giallo per il mediano per un intervento in mischia. 15:17

13' Gran palla di Zielinski per Lautaro, che controlla male: Idzes riesce a chiudere in angolo.15:15

12' Inter che spinge, Venezia che peró non si limita a difendersi: bella partita in questi primi minuti.15:13

9' Conclusione di Lautaro dopo la sponda di Taremi, chiude ancora Idzes.15:11

7' Punizione per Asslani, che manda nelle braccia di Stankovic.15:11

6' Cross basso di Dumfries, respinge la difesa locale. Sul proseguo, fallo su Taremi al limite: punizione pericolosa per i nerazzurri.15:08

5' Punizione per il Venezia dal limite: Nicolussi Caviglia prova la conclusione al giro sopra la barriera, palla alta.15:07

3' Oristanio prova la prima percussione, attento De Vrij in chiusura.15:06

2' Sagrado, che ha sostituito Altare nel riscaldamento per i problemi alla schiena dell'ex Cagliari, si schiera in difesa. Zapano quinto di centrocampo.15:04

1' INIZIA VENEZIA - INTER! Primo pallone ai locali.15:02

Dirige il match l'arbitro Marco Piccinini.14:46

L’Inter ha vinto tutte le ultime tre partite di contro il Venezia in Serie A e solo una volta è arrivata a quattro successi consecutivi contro gli arancioneroverdi nel massimo campionato: serie di cinque tra novembre 1962 e gennaio 1999.14:46

Turn over per Intaghi che schiera Darmian come terzo di difesa, Asslani e Zielinski a centrocampo, Taremi in coppia con Lautaro Martinez in attacco.14:45

Di Francesco con Doumbia da mezzala, Ellertsson quinto di sinistra. In attacco confermati Oristanio e bomber Pohjanpalo.14:44

La formazione dell'INTER (3-5-2), Sommer - Darmian, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto - Taremi, Lautaro.14:43

Sono ufficiali le formazioni del match: VENEZIA (3-5-2), Stankovic - Sverko, Idzes, Sagrado - Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson - Oristanio, Pohjanpalo.15:04

Il Venezia ospita al Penzo l'Inter di Simone Inzaghi: per i nerazzurri tre punti fondamentali per la corsa alla vetta, per gli arancioneroverdi un passo per avvicinarsi alla quota salvezza.14:42

