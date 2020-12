Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori17:19

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Toro sta per ospitare l'Udinese in un match dell'undicesima giornata di Serie A che potrebbe dare interessanti indicazioni in ottica salvezza.17:19

Le due formazioni sembrano vivere momenti opposti: buono quello dei friulani, che vengono da tre risultati utili consecutivi (gli ultimi due sono stati vittorie); difficile quello dei Granata, reduci dalla delusione del derby e capaci di vincere solo una partita in questo campionato (più di un mese fa a Genova).17:24

In particolare per la squadra di Giampaolo, i tre punti sono obiettivo quasi obbligato questa sera. Il Torino proverà quindi a proseguire il buon trend recente con l'Udinese, che lo vede vincitore negli ultimi tre confronti casalinghi e sconfitto solamente in una delle ultime nove sfide di Serie A.17:28

Il tecnico abruzzese manda di nuovo i suoi in campo con il 3-5-2: Sirigu - Lyanco, Nkoulou, Rodriguez - Singo, Meite, Rincon, Linetty, Vojvoda - Zaza, Belotti.17:30

A sua disposizione ci saranno Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Izzo, Segre, Lukic, Gojak, Edera, Bonazzoli, Murru, Vianni e Buongiorno.17:31

Anche Gotti sceglie il 3-5-2: Musso - Bonifazi, Nuytinck, Samir - Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar - Pussetto, Deulofeu.17:32

Sulla panchina bianconera siedono Scuffet, Gasparini, Makengo, Lasagna, Molina, Ter Avest, Micin, Nestorovski, Mandragora, Becao, Palumbo e Coulibaly. 17:33

Non cambia il modulo, Giampaolo, confermando la difesa a tre composta da Lyanco, Nkoulou e Rodriguez. Solo una modifica apportata rispetto alla formazione che ha affrontato la Juventus: l'infortunato Ansaldi viene rimpiazzato da Vojvoda.17:46