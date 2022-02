LIVE TORINO - VENEZIA 1-2 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori18:49

Allo stadio Olimpico tutto pronto per Torino-Venezia, venticinquesima giornata di Serie A.18:49

I granata, imbattuti da otto gare tra le mura amiche, affrontano gli arancioneroverdi, ancora alla ricerca del primo successo nel 2022.18:52

Ecco le formazioni. Torino con il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic - Djidji, Bremer, Rodriguez - Singo, Linetty, Pobega, Vojvoda - Pjaca, Brekalo - Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Ansaldi, Seck, Buongiorno, Zima, Izzo, Ola Aina, Warming, Ricci, Zaza, Belotti. 20:12

4-3-1-2 per il Venezia: Lezzerini - Ampadu, Svoboda, Caldara, Haps - Crnigoj, Busio, Cuisance - Aramu - Okereke, Henry. A disp.: Maenpaa, Palsson, Modolo, Molinaro, Ullmann, Fiordilino, Tessmann, Peretz, Nani, Johnsen, Nsame.20:46

Juric ridisegna la squadra ritrovando Djidji e Bremer in difesa e optando per Linetty-Pobega in mediana. Out Praet, gioca Pjaca con Brekalo a supporto di Sanabria.19:59

Squalificati Ebuehi e Ceccaroni, problemi per Modolo, Ampadu scala in difesa insieme a Caldara e Svoboda. Zanetti si affida a Busio in cabina di regia e l'ex Aramu alle spalle del tandem Okereke-Henry.20:47

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Giua.20:40

1' INIZIA Torino-Venezia, palla ai granata.20:49

1' AMMONITO Busio, in ritardo su Brekalo.20:50

3' Sanabria si defila sulla sinistra, Svoboda concede il primo angolo della gara.20:51

3' Da corner, palla fuori per Linetty, destro ampiamente a lato.20:52

5' GOL! TORINO-Venezia 1-0! Rete di Brekalo. Singo serve Brekalo che esplode il destro dal limite piegando le mani a Lezzerini.



Guarda la scheda del giocatore Josip Brekalo20:54

7' Aramu centra dalla destra, Rodriguez è ben posizionato.20:56

9' Sanabria controlla in area, ottima chiusura di Caldara.20:57

11' Giocata di Pjaca al limite, Busio non s'intende con Haps, corner regalato ai granata.21:00

13' Giro palla dei padroni di casa, gli arancioneroverdi tentano di alzare il baricentro.21:02

14' Brekalo scende sulla fascia, Cuisance lo ferma in angolo.21:03

15' Da corner, colpo di testa di Bremer, alto.21:03

16' Crnigoj a terra, gioco momentaneamente fermo.21:06

18' Tentativo dalla distanza di Brekalo, rasoterra centrale, facile preda di Lezzerini.21:07

20' Azione insistita degli arancioneroverdi, cross sballato di Ampadu.21:10

22' Cuisance allarga per Haps, suggerimento troppo profondo.21:11

24' Zanetti passa alla difesa a tre: Ampadu-Svoboda-Caldara con Crnigoj e Haps sulle fasce.21:15

26' Traversone di Vojvoda, Caldara di testa anticipa Sanabria.21:15

28' Pobega a terra, scontro aereo con Busio, entrano i sanitari.21:17

30' Naso tamponato per Pobega che rientra in campo.21:20

32' Punizione di Aramu, prolungata in angolo da Vojvoda.21:21

34' Aramu dai 20 metri, sinistro in caduta, oltre la traversa.21:23

36' Crnigoj scende sulla destra, Vojvoda si rifugia in angolo.21:26

38' GOL! Torino-VENEZIA 1-1! Rete di Haps. Okereke nel corridoio per Crnigoj che crossa dal fondo, Haps di testa deposita in fondo al sacco.



Guarda la scheda del giocatore Ridgeciano Haps21:28

40' Busio mantiene la pressione offensiva, cross deviato in corner da Pobega.21:29

42' Punizione di Cuisance, Bremer allontana di testa.21:31

43' Cross tagliato di Vojvoda, Singo di testa non inquadra la porta.21:32

45' Due minuti di recupero.21:34

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Torino-Venezia 1-1, Haps risponde a Brekalo.21:36

Avvio di marca granata con i padroni di casa capaci di portarsi in vantaggio con un destro secco dal limite di Brekalo e dominare il gioco nella prima parte della frazione. Zanetti apporta delle modifiche tattiche, gli arancioneroverdi reagiscono con una bella azione sull'asse Okereke-Crnigoj, finalizzata di testa da Haps.21:38

Juric ha bisogno di mantenere alti i ritmi per creare difficoltà agli avversari; Zanetti soddisfatto della reazione può giocarsi le carte Nani e Nsame per aumentare la qualità offensiva.21:41

46' COMINCIA LA RIPRESA. Torino-Venezia 1-1, nessun cambio durante l'intervallo.21:52

46' GOL! Torino-VENEZIA 1-2! Rete di Crnigoj. Subito Aramu in avanti, cross basso per Crnigoj che esplode un sinistro imparabile per Milinkovic-Savic.



Guarda la scheda del giocatore Domen Crnigoj21:53

48' AMMONITO Djidji, pestone ad Haps.21:55

49' Punizione di Aramu, colpo di testa di Okereke, a lato.21:56

51' Cuisance a terra, Pjaca s'incunea in area, il suo cross taglia tutta l'area senza trovare compagni.21:58

53' Okereke serve il taglio in area di Haps, Brekalo protegge l'uscita di Milinkovic-Savic.22:00

55' SOSTITUZIONE VENEZIA. Zanetti richiama Busio, già ammonito, e inserisce Tessmann.22:02

56' Percussione di Aramu, destro di Okereke neutralizzato da Bremer.22:03