Seconda vittoria dall'arrivo di Igor Tudor per la Lazio, che torna ai tre punti in campionato dopo la sconfitta nel derby con la Roma e sale al settimo posto in classifica, superando il Napoli (in campo domenica contro il Frosinone) e portandosi a due punti dalla sesta posizione occupata dall'Atalanta (che ha giocato due partite in meno). Undicesima sconfitta nelle ultime quattordici partite per la Salernitana (la seconda su tre partite con Colantuono in panchina), che resta all'ultimo posto con 15 punti, a dodici di distanza dalla salvezza.

La Lazio indirizza la partita nel primo tempo e la chiude nel secondo, segnando quattro gol e subendone uno. I biancocelesti passano in vantaggio dopo sette minuti con Felipe Anderson, che ruba palla a Candreva e parte in solitaria superando Costil dall'interno dell'area. Il raddoppio della squadra di Tudor arriva al 14' con Vecino, che gira in porta un corner di Luis Alberto respinto male da Gyomber, ma la Salernitana rientra in partita solo due minuti più tardi con il colpo di testa vincente di Tchaouna su assist di Maggiore. La Lazio, però, reagisce e si porta sul 3-1 con il secondo gol di giornata di Felipe Anderson, che finalizza una grande azione biancoceleste. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano il quarto gol ancora con Felipe Anderson e con Luis Alberto, trovandolo solo all'87' con il neoentrato Isaksen che incrocia il tiro dall'interno dell'area.