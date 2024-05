Partita decisiva per gli emiliani che in caso di tre punti possono ancora sperare nella salvezza. Il Genoa, padrone di casa e salvo da qualche giornata, potrà invece giocare con la testa sgombra di pensieri.13:10

Il Genoa può sperare di migliorare la propria classifica e finendo bene il campionato potrebbe arrivare nella parte sinistra. Le statistiche invece mostrano come il Sassuolo ha vinto otto partite in Serie A contro il Genoa, solamente contro Hellas Verona (nove) e Inter (10) ha ottenuto più successi nel massimo campionato.13:19

Nel Genoa sono diverse le defezioni ma in avanti torna il tandem composto da Retegui a Gudmundsson. Davanti a Martinez, difesa a tre con Vogliacco, De Winter e Vasquez. Non recupera nemmeno per la panchina Messias. Modulo simile nel Sassuolo che vede la difesa a tre composta da Erlic, Kumbulla e Ferrari. In attacco con Pinamonti c'è Lauriente.14:18