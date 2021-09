LIVE SPEZIA - UDINESE 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Motta abbandona la difesa a tre per sperimentare quella a quattro. Conferma per Zoet, molti dubbi in avanti ma alla fine Verde parte dalla panchina. Nell'Udinese Becao vince il ballottaggio con Nehuen Perez, Molina appena rientrato dall'Argentina parte subito titolare. Esordio per la coppia Pussetto-Deulofeu. 14:58