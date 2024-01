Grazie per aver seguito la diretta di Genoa-Torino e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:11

Nessun gol e poche occasioni nel match di Marassi, in cui è il Genoa a partire meglio, sfiorando il vantaggio al 5' con la conclusione sul primo palo di Gudmundsson respinta da Milinkovic-Savic e poi andando vicino al gol anche con la conclusione da fuori di Malinovskyi, alzata in corner ancora dal portiere granata. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi, stavolta su calcio d'angolo, con i colpi di testa di De Winter e Vasquez, entrambi parati da Milinkovic-Savic. Poco dopo il Torino crea l'unica palla gol della sua partita con il colpo di testa di Sanabria su cross di Buongiorno, che termina sul fondo. Nel finale ci riprova, stavolta da fermo, Malinovskyi, ma la sua punizione non sorpende Milinkovic-Savic.17:11

Quarto pareggio nelle ultime cinque partite per il Genoa, che sale a quota 22 punti, aumentando di una lunghezza il vantaggio sulla zona retrocessione. Spreca l'occasione di agganciare il settimo posto, invece, il Torino, che colleziona comunque il sesto risultato utile nelle ultime sette giornate di campionato.17:07

90'+5' FISCHIO FINALE: GENOA-TORINO 0-0. Pareggio senza reti al Ferraris.16:57

90'+3' Possesso palla del Genoa in questo finale. Il Torino si difende.16:55

90' Segnalati cinque minuti di recupero.16:51

88' Quarta sostituzione per il Genoa. Milan Badelj lascia spazio a Kevin Strootman.16:49

87' Terza sostituzione per il Genoa. Finisce la partita di Stefano Sabelli, al suo posto Alessandro Vogliacco.16:48

86' MALINOVSKYI SU PUNIZIONE! L'ucraino calcia forte sul palo di Milinkovic-Savic, che mantiene la posizione e respinge.16:48

84' Quarta sostituzione per il Torino. Fuori Valentino Lazaro, dentro Mërgim Vojvoda.16:45

84' Terza sostituzione per il Torino. Problema fisico per Koffi Djidji, entra Saba Sazonov.16:45

82' Seconda sostituzione per il Genoa. Aarón Martín lascia spazio a Ridgeciano Haps.16:44

81' AMMONITO Alessandro Buongiorno per un fallo di mano volontario in attacco.16:42

80' AMMONITO anche Aarón Martín per una trattenuta ai danni di Bellanova.16:41

77' AMMONITO Ruslan Malinovskyi per un intervento duro su Bellanova.16:38

75' Gudmundsson riceve da Sabelli, punta Djidji spostandosi il pallone sul destro e calcia dal limite dell'area. Conclusione centrale, bloccata a terra da Milinkovic-Savic.16:37

74' Serie di lanci verso l'area del Torino, tutti respinti con successo dalla difesa di Juric.16:36

71' Prima sostituzione per il Genoa. Finisce la partita di Junior Messias, al suo posto Morten Frendrup.16:32

67' SANABRIA DI TESTA! Buongiorno crossa sul primo palo per il paraguaiano, che prende il tempo a Vasquez e gira in tuffo, ma non trova la porta.16:28

66' Seconda sostituzione per il Torino. Esce Duván Zapata, entra Pietro Pellegri.16:27

65' CHE OCCASIONE PER VASQUEZ! Altro corner per il Genoa, stavolta battuto da Gudmundsson, che pesca l'ex Cremonese tutto solo sul secondo palo. Vasquez colpisce di testa, ma la sua conclusione è centrale e viene bloccata in due tempi da Milinkovic-Savic.16:27

63' DE WINTER PERICOLOSO! Corner a rientrare di Martin e colpo di testa dell'ex Juventus, che gira sul secondo palo e mette un po' in difficoltà Milinkovic-Savic, il quale riesce comunque a smanacciare.16:25

61' Prima sostituzione per il Torino. Fuori Nikola Vlašić, dentro Adrien Tameze.16:22

59' Sabelli riceve sul fondo e prova a crossare di prima, ma colpisce Lazaro. Corner per il Genoa.16:21

56' Gudmundsson salta Bellanova e serve Badelj, che cerca di rendergli il pallone di ritorno in profondità, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic.16:17

53' Ennesimo duello vinto da Buongiorno contro Retegui, finora in difficoltà nel corpo a corpo con il difensore granata.16:15

50' Messias riceve da Sabelli, sfida Rodriguez, si sposta il pallone sul sinistro e calcia a giro da fuori area. Brutta conclusione, che termina sul fondo.16:11

49' Buona uscita di Martinez, che va fuori dalla sua area e anticipa Sanabria rinviando in fallo laterale.16:10

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Genoa-Torino. Nessun cambio all'intervallo.16:06

Gilardino può essere soddisfatto della fase difensiva dei suoi, mentre dovrà rivedere qualcosa per quanto riguarda quella offensiva: Messias, infatti, si è acceso solo a sprazzi, mentre Gudmundsson è stato poco coinvolto e Retegui ha perso la maggior parte dei duelli con Buongiorno. Stesso compito anche per Juric, visto che Vlasic (uno dei due ammoniti insieme a De Winter) non è ancora entrato in partita e le due punte non sono quasi mai riuscite a combinare. Insufficiente, finora, anche l'apporto dei quattro esterni in campo.16:01

Match equilibrato a Marassi, dov'è il Genoa ad avere le occasioni migliori: al 5' con il tiro sul primo palo di Gudmundsson respinto da Milinkovic-Savic e al 22' con la conclusione potente da fuori area di Malinovskyi, alzata in corner dallo stesso portiere granata. Nel finale si fanno vedere anche gli uomini di Juric, con un colpo di testa di Zapata che termina sul fondo dopo una deviazione di Messias.15:59

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: GENOA-TORINO 0-0. Nessun gol nei primi 45 minuti del Ferraris.15:50

45' Concesso un minuto di recupero.15:47

45' OCCASIONE PER ZAPATA! Calcio di punizione di Ilic a cercare il colombiano, che impatta di testa colpendo anche Messias. La traiettoria si alza e termina oltre la traversa.15:47

43' AMMONITO Koni De Winter per una trattenuta ai danni di Zapata.15:45

40' Fallo di Lazaro su Sabelli e calcio di punizione guadagnato sulla fascia dall'esterno del Genoa.15:42

37' Grande anticipo di Buongiorno su Retegui, che non riesce a vincere il duello con il capitano del Torino sul traversone di Sabelli.15:40

34' Bellanova prende il fondo e mette il cross, ribattuto in corner da Bani.15:36

31' Qualche errore tecnico in questa fase. Il match fatica a decollare.15:33

28' Il Torino muove palla nella propria metà campo, nonostante il pressing del Genoa.15:30

25' Messias rientra sul sinistro e crossa sul primo palo. Buongiorno anticipa tutti e libera.15:27

22' CI PROVA MALINOVSKYI! L'ucraino riceve ai 20 metri, controlla e calcia potente. Milinkovic-Savic si allunga e manda il pallone oltre la traversa.15:24

19' Regna l'equilibrio, fin qui, al Ferraris: un'unica occasione, quella avuta da Gudmundsson dopo cinque minuti.15:21

16' AMMONITO Nikola Vlašić, intervenuto in ritardo su Messias.15:17

15' Lazaro sfida Sabelli, prende il fondo e crossa sul primo palo. De Winter è ben piazzato e allontana.15:17

12' Tutto ok per il trequartista granata, che rientra in campo.15:14

11' Problema per Vlasic, che perde un po' di sangue dal naso. Torino momentaneamente in dieci.15:13

8' Giropalla del Genoa, che prova ad alzare il proprio baricentro.15:10

5' GUDMUNDSSON! Prima occasione per il Genoa, con l'islandese che riceve da Messias al termine di una bella azione. Il numero 11 punta Djidji, si sposta il pallone sul sinistro e calcia sul primo palo. Milinkovic-Savic lo copre bene e mette in corner.15:08

4' Malinovskyi crossa sul primo palo per Retegui, che anticipa Buongiorno, ma non riesce a girare verso la porta granata.15:05

CALCIO D'INIZIO! Comincia Genoa-Torino. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.15:02

Quasi tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Tra pochi minuti l'arbitro Antonio Giua darà il via al match.14:57

Tutto confermato, invece, per Ivan Juric, che ripropone gli stessi undici schierati nella vittoria per 3-0 contro il Napoli. Sei gli indisponibili (Schuurs, Zima, N'Guessan, Karamoh, Linetty e Soppy), mentre Lazaro vince ancora il ballottaggio con Vojvoda e Radonjic parte ancora dalla panchina.14:56

Quattro assenze per Gilardino, che deve rinunciare a Thorsby in mezzo al campo e alle due punte Ekuban e Puscas, oltre al nuovo acquisto Spence, arrivato nell'operazione che ha portato Dragusin al Tottenham. Non parte titolare per un problema fisico, ma va comunque in panchina, invece, Frendrup. Gilardino schiera allora Messias da mezzala sinistra, con Malinovskyi e Badelj a completare il centrocampo. Sulla sinistra viene riproposto Martin, mentre De Winter prende il posto di Dragusin in difesa.14:53

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Torino si schiera in campo con un 3-4-1-2: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Radonjic, Pellegri, Sazonov, Seck, Vojvoda, Muntu Wa Mungu, Tameze, Gineitis.14:50

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Genoa si schiera in campo con un 3-5-2: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Messias, Martìn; Retegui, Gudmundsson. A disposizione: Leali, Sommariva, Strootman, Vogliacco, Jagiello, Frendrup, Matturro, Fini, Haps, Galdamès.14:49

Buono anche il momento del Torino, che ha subito una sola sconfitta nelle ultime sei partite e arriva al match odierno sull'onda lunga della grande vittoria, per 3-0, nell'ultimo turno contro il Napoli. La formazione di Ivan Juric si trova a soli tre punti dal settimo posto, che potrebbe valere un posto in Conference League, ma non vince in trasferta dal 28 ottobre 2023, quando superò per 1-0 il Lecce.14:48

La squadra di Alberto Gilardino è reduce da quattro risultati utili consecutivi (una vittoria e tre pareggi), grazie ai quali si è allontanata dalla zona retrocessione, ora distante sette punti. Il Grifone, però, vuole tornare alla vittoria al Ferraris, visto che manca ormai da più di due mesi: l'ultimo successo è infatti datato 10 novembre 2023, 1-0 contro il Verona.14:44

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Torino, gara valida per la 20^ giornata di Serie A.14:38