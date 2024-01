Nella ventunesima giornata, la squadra di Palladino farà visita all'Empoli mentre i ragazzi di Inzaghi voleranno a Riyadh per la nuova formula della Supercoppa Italiana.22:46

Crampi per Colpani, gioco fermo per qualche istante.22:34

RIGORE INTER! Frattesi triangola con Darmian, Akpa Akpro lo travolge in area, Rapuano assegna il terzo penalty della serata.22:31

ULTIMO CAMBIO INTER. Inzaghi interviene ancora sulla difesa: Bisseck per Pavard.22:30

ULTIMO CAMBIO MONZA. Applausi per Pessina, scampoli per Akpa Akpro.22:28

AMMONITO Pavard, in ritardo su Dany Mota.22:25

GOL! MONZA-Inter 1-3! Rigore di Pessina. Sommer da una parte, palla dall'altra, Pessina non sbaglia dagli 11 metri. Guarda la scheda del giocatore Matteo Pessina 22:17

Thuram si defila sulla sinistra, Gagliardini si rifugia in angolo.22:13

SOSTITUZIONE INTER. Finisce la gara di Calhanoglu, spezzone per Asllani.22:10

GOL! Monza-INTER 0-3! Doppietta di Calhanoglu. Ripartenza perfetta dei nerazzurri, Mhkytarian in area per Thuram che serve l'accorrente Calhanoglu, piattone no-look, Sorrentino spiazzato. Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu 22:11

Rapuano allontana Palladino per proteste.22:07

SOSTITUZIONE MONZA. Energie fresche sulla fascia: Birindelli per Pedro Pereira.22:06

Da corner, Caldirola impatta malamente di testa, palla in curva.22:05

Cross di Dany Mota deviato da Pavard, palla in angolo.22:04

Lautaro cambia gioco per Darmian che appoggia verso Calhanoglu, destro alto.22:04

SOSTITUZIONE MONZA. Non rientra nemmeno Bondo, Palladino inserisce Colombo.21:55

Inzaghi deve evitare cali di ritmo e baricentro; Palladino ha bisogno di studiare alternative per creare pericoli dalle parti di Sommer.21:39

Frazione dominata dai nerazzurri che firmano un micidiale uno-due prima del quarto d'ora di gioco: Calhanoglu sblocca dal dischetto (fallo di mano di Gagliardini rivisto al VAR), Lautaro raddoppia sottomisura. I brianzoli faticano a rendersi pericolosi, il VAR annulla un gol di Pessina in fuorigioco millimetrico.21:38

Lautaro lascia sul posto Gagliardini, cross troppo arretrato per Thuram.21:36

Ripartenza di Lautaro, Mkhitaryan in tuffo spreca incredibilmente a lato ma l'azione era viziata da fuorigioco.21:29

Mkhitaryan addomestica al limite per Thuram, destro violento ma impreciso.21:27

Thuram cerca il taglio in area di Dimarco, Caldirola si frappone.21:24

Rapuano dopo il check del VAR annulla il gol di Pessina per fuorigioco, millimetrico.21:19

GOL ANNULLATO MONZA! Punizione di Colpani, Caldirola devia di spalla, Pessina insacca di testa sottomisura ma è in posizione irregolare.21:18

Pavard centra dal fondo, Ciurria salta più in alto di Thuram, guadagnando fallo.21:15

Traversone di Dimarco, Thuram si allunga in acrobazia ma non riesce ad inquadrare lo specchio.21:08

Dimarco spinge sulla sinistra, D'Ambrosio lo chiude in angolo.21:08

18'

Barella in verticale per Dimarco, pescato in offside.21:12