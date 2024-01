Dopo le dolorose eliminazioni in Coppa Italia per mano di Atalanta e Lazio, Milan e Roma si affrontano a San Siro per una gara fondamentale nella lotta per l'Europa. I Rossoneri da dicembre in poi si sono rimessi in carreggiata perdendo, curiosamente, solo due gare in tutte le competizioni ed entrambe contro la squadra di Gasperini. Discorso invece diverso per la Roma che nelle ultime sette trasferte ha vinto solo quella di Sassuolo del 3 dicembre, perdendo poi le ultime tre consecutive senza mai segnare una rete. Per i giallorossi quella di stasera potrebbe essere una sorta di ultima spiaggia per rimanere in lotta per il quarto posto che vale l'accesso alla nuova Champions League.20:29