LIVE ROMA - UDINESE 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

La Roma deve lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Juventus e oggi, in caso di vittoria, firmerebbe il sorpasso proprio ai bianconeri. I punti in classifica sono 40, a meno 9 dalla vetta. L'Udinese, invece, è in un periodo di ottima forma, l'ultima sconfitta risale al 16 gennaio contro la Samp. Dopo, sono arrivate due vittorie e due pareggi contro due grandi come Atalanta e Inter. La zona retrocessione oggi dista 9 punti, ma ci sarà comunque voglia di cavalcare l'entusiasmo del momento.12:12