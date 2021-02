La Sampdoria di Ranieri ospita la Fiorentina in questa sfida delle 15.00 della ventiduesima giornata di Serie A: i doriani vogliono riprendersi dopo la sconfitta con la Juventus e il pareggio con il Benevento, i viola uscire da un momento e una classifica molto difficile.14:12

La classifica comunque sorride ai blucerchiati, decimi a quota 27, fondamentali invece i tre punti per i viola che, con 22 punti, sentono avvicinarsi la zona retrocessione.14:13

Sono ufficiali le formazioni del match: 4-4-1-1 per Ranieri che opta per Audero - Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello - Damsgaard, Thorsby, Silva, Jankto - Ramirez - Keita.14:29

La formazione della FIORENTINA: 3-5-2 per i viola, Dragowski - Milenkovic, Pezzella, Martinez - Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi - Kouamé, Vlahovic.14:32

Ranieri deve fare a meno di Tonelli per squalifica, Yoshida al fianco di Colley con Bereszynski sulla destra. A centrocampo Thorsby vince il ballottaggio con Ekdal, Damsgaard preferito aCandreva sulla destra; in attacco Keita e non Quagliarella.14:35